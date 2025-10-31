У суботу в Кременчуці знову діятимуть графіки погодинних знеструмлень

«Укренерго» повідомило про запровадження погодинних відключень електроенергії 1 листопада через наслідки масованих російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру.
Згідно з даними компанії, графіки погодинних відключень застосовуватимуть:
з 8.00 до 10.00 та з 15.00 до 22.00 — обсягом 0,5 черги.
Також у цей самий період діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, також завтра на частині вулиць діятимуть планові відключення, пов'язані з ремонтними роботами.
