У суботу в Кременчуці знову діятимуть графіки погодинних знеструмлень

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 142

Триватимуть вони не усю добу й охоплять 0,5 черги

«Укренерго» повідомило про запровадження погодинних відключень електроенергії 1 листопада через наслідки масованих російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Згідно з даними компанії, графіки погодинних відключень застосовуватимуть:

з 8.00 до 10.00 та з 15.00 до 22.00 — обсягом 0,5 черги.

Також у цей самий період діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.