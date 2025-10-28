Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим військовослужбовцем Костянтином Демидчиком

У середу, 29 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Костянтина Демидченка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син та люблячий батько, випускник Кременчуцької гімназії № 12 — помер 9 жовтня 2025 року.
Прощання та поховання Костянтина Демидченка відбудеться завтра, 29 жовтня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого бійця.
