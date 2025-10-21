Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 321

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 22 жовтня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 5.30 до 18.00: квт. 278, 22-27

просп. Лесі Українки, 100А, 97, 98 З 8.00 до 17.00: вул. Віри Холодної, 51/2-66А

вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В

вул. Індустріальна, 111/11, 111/3

вул. Миколи Татарулі, 103-204

вул. Великокохнівська, 2/2-2857А

пров. Великокохнівський, 1-15

пр. Великокохнівський, 1-61

вул. Олексія Древаля, 128/1-130А

вул. Адмірала Остроградського, 1-28

пров. Леся Курбаса, 2-20

пров. Марії Заньковецької, 15-51

вул. Республіканська, 75, 77, 79, 79А, 81, 110Б

вул. Олеся Гончара

пров. Катерини Зарицької, 4-26/44

вул. Тараса Шевченка, 102-140

вул. Лікаря О. Богаєвського, 31

вул. Небесної Сотні, 98

проїзд Володимира Константиновича, 7-39

проїзд Івана Калиновича, 21-60

пров. Князя Олега, 1/6-48/15

вул. Кооперативна, 77-112

пров. Кооперативний, 4/35-33/5

вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4

туп. Спокійний, 1-14

вул. Юрія Кондратюка, 2-30А

вул. Михайла Драгоманова, 33/5

пров. Прибережний, 3-10А

проїзд Сонячний, 30-45

туп. Сонячний, 38/12-40

пров. Прибережний, 10

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17

вул. Євгена Патона, 1-21А

вул. Віри Холодної, 41А

вул. Марусі Чурай, 8-54

пров. Чорнобаївський, 17-58

вул. Соборна, 9/16, 11, 13/39, 15/42

вул. Ігоря Сердюка, 37/18, 39/41

вул. Небесної Сотні, 20Б

просп. Свободи, 34А, 36А, 38, 38А

пров. Арсенальний, 35

пров. Василя Стефаника, 30-53/289

вул. Зарічна, 23/24-78/279

пров. Капітана Мехеди, 4-37/273

вул. Приозерна, 3, 5, 7

пров. Приозерний, 3/9-36/40

туп. Протічний, 5-20

вул. Сержанта Мельничука, 267-291

вул. Героїв Крут, 78Б

просп. Лесі Українки, 39-74

вул. Карпенка-Карого, 22-60

вул. Кохнівська, 44-62

пров. Кохнівський, 3, 3А

вул. Салганна, 4-65

пров. Межовий, 1-30

пров. Антіна Кущинського, 4-8

пров. Бондарський, 4-26

вул. Європейська, 83/18-87

пров. Кар’єрний, ¼-23

пров. Козачий, 2/7-23

вул. Криворудна, 2-14

пров. Льва Євселевського, 3-19

пров. Миргородський, 2-11

вул. Переяславська, 83-120

вул. Підгірна, 1-38

вул. Піщана, 13-26

пров. Піщаний, 5-27Б

вул. Скеляста, 34

пров. Степана Бандери, 19-40/40

вул. Хорольська, 30-67/18

вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

пров. Кагамлицький, 2-18

пров. Міклухо-Маклая, 1-22

вул. Новокагамлицька, 25-45

вул. Подовжня, 3-17

вул. Сержанта Мельничука, 78-139

пров. Уласа Самчука, 18-32

вул. Чередницька, 116А

пров. Ювілейний, 3-23

вул. Господарська, 1-38

пров. Господарський, 3-10А

вул. Дружинницька, 1-33

вул. Івана Багряного, 3-21

пров. Композитора Вербицького, 3А, 5

вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8

вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

вул. Нижня, 1-28

вул. Щаслива, 33

пров. Шосейний, 10

вул. Давида Кострова, 2/37

вул. Капітана Мовчана, 1-26

пров. Марії Примаченко, 2-25

туп. Миколи Сціборського, 7

вул. Паризька, 2/32-12

вул. Рєпіна, 2/26-8

вул. Максима Кривоноса, 25

вул. Академіка Герасимовича, 53-84А

вул. Космонавтів, 67

вул. Чумацький Шлях, 45-67

б-р. Українського Відродження, 7, 11, 13, 15

вул. Богдана Хмельницького, 5-58/1

пров. Богдана Хмельницького, 3, 5, 7, 8

вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2

вул. Недогарска, 5/8-24/15

пров. Недогарський, 3-16

вул. Нова, 15/14-28

вул. Прирічна, 1-10

вул. Тракторна, 3/1-7/72

вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67

вул. Барвінкова, 1-30

вул. Рокитнянська, 27С

вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6

вул. Якова Петруся, 33-132

пров. Якова Петруся, 31-128

вул. Проліскова, 1, 5, 11 З 6.00 до 18.00: пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4

пров. 2-й Індустріальний, 3-12

пр. 2-й Індустріальний, 3, 4

пров. 3-й Індустріальний, 11, 12

пр. 3-й Індустріальний, 3, 4

пров. 4-й Індустріальний, 6, 8

пр. 4-й Індустріальний, 3, 4

пров. 5-й Індустріальний, 5-12

пров. 6-й Індустріальний, 4А-10

квт. 304, 16-18

вул. Великокохнівська, 2/2-57А

пров. Великокохнівський, 1-15

пр. Великокохнівський, 1-61

вул. Віри Холодної, 1-41А

пров. Делегатський, 3-20

вул. Джерельна, 16, 18

вул. Євгена Патона, 25

вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

вул. Індустріальна, 2-145А

пров. Індустріальний, ¼-99

вул. Козацька, 71-138

пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

вул. Марусі Чурай, 3-52

вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11

вул. Миколи Татарулі, 3Б-204

вул. Нечуя Левицького, 15А-22

вул. Олексія Древаля, 85-223

пров. Прибережний, 3-10А

пров. Рівненський, 1-44

вул. Сержанта Трушакова, 46-77

вул. Солов’їна, 10

пр. Сонячний, 3-45

туп. Сонячний, 38/12, 40

вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6

вул. Чернігівська, 1-23

пров. Чорнобаївський, 1-58

вул. Керченська, 3А З 8.00 до 20.00: туп. Урожайний, 2

вул. Академіка Герасимовича, 171

просп. Полтавський, 277/2-281

вул. Горліс-Горського, 3-10

с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське

с. Потоки

с. Соснівка

вул. Київська, 64-80, 121

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7 З 8.00 до 19.00: пров. Веселий, 10

вул. Івана Франка, 29, 33

вул. Перекопська, 40

вул. Європейська, 60А

с. Мала Кохнівка

Поділитись новиною



