Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, третього жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Володимира Великого, 72
вул. Мрії, 20, 22.
вул. Академіка Герасимовича, 53-84А
вул. Богдана Хмельницького, 5А-58/1
вул. Василя Симоненка, 16/1
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2
вул. Газопровідна, 4-30
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Карпенка-Карого, 16-23
вул. Квартальна, 4, 14Б
вул. Космонавтів, 67
вул. Кохнівська, 44-62
вул. Максима Кривоноса, 25
вул. Марка Кропивницького, 1-52
вул. Миколи Залудяка, 4, 14, 14В
вул. Недогарська, 5/8-24/15
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Прирічна, 1-10
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Республіканська, 98-138
вул. Салганна, 7-45
вул. Тракторна, 3/1-7/7
вул. Хімічна, 1/2
вул. Чумацький Шлях, 45-67
б-р Українського Відродження, 7-21А
пров. Богдана Хмельницького, 3-8
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Марка Кропивницького, 1-14
пров. Недогарський, 3-18/29
пров. Світловодський, 3-8/19
туп. Газопровідний, 1-11
туп. Глобинський, 16-41А
туп. Миколи Сціборського, 7
Ігоря Сікорського, 2/54
вул. Данила Апостола, 1/25-12.
просп. Лесі Українки, 21, 25, 27
вул. Тараса Бульби, 9, 9А
квт. 304, 16-18
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
пров. Делегатський, 3-20
пров. Індустріальний, 1/4-99
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Рівненський, 1-44
пров. Чорнобаївський, 1-58
туп. Сонячний, 38/12
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
вул. Віри Холодної, 1-41А
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Індустріальна, 2-145А
вул. Козацька, 71-134
вул. Марусі Чурай, 3-52
вул. Миколи Молочникова, 2-15
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Нечуя Левицького, 15А-22
вул. Олексія Древаля, 85-223
вул. Сержанта Трушакова, 46-77
вул. Солов’їна, 7, 10
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Чернігівська, 1-23
пр. Сонячний, 3-45
пр. Великокохнівський, 1-61
пров. Великокохнівський, 1-15
пров. Ефірний, 22.
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.