Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У середу, 1 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Віри Холодної, 41А
вул. Марусі Чурай, 3-52
пров. Чорнобаївський, 1-58
б-р. Українського Відродження, 7, 11, 13, 15
вул. Барвінкова, 1-30
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28
вул. Великокохнівська, 2/2
вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Івана Виговського, 3/4
вул. Карпенка-Карого, 16-23
вул. Кохнівська, 44-62
вул. Максима Кривоноса, 20/125
вул. Марії Примаченко, 2-25
вул. Олексія Древаля, 128/1-130А
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Рокитнянська, 27С
вул. Салганна, 7-45
вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6
вул. Якова Петруся, 31-132
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пр. Великокохнівський, 1-61
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
пров. Великокохнівський, 1-15
пров. Делегатський, 3-20
пров. Індустріальний, ¼-99
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Кропивницького, 1-14
пров. Світловодський, 3, 5/21, 8/19
туп. Глобинський, 16-41А
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Євгена Патона, 25
вул. Індустріальна, 2-145А
вул. Космічна, р-н ринку
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Козацька, 71-134
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Нечуя Левицького, 15А-22
вул. Олексія Древаля, 85-223
вул. Республіканська, 75-138
вул. Республіканська
вул. Сергія Кульчицького, 16-49
вул. Сержанта Трушакова, 46-77
вул. Солов’їна, 10
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Тараса Бульби, 9, 9А
вул. Хімічна, 1/2
вул. Чернігівська, 1-23
квт. 304, 16-18
квт. 278, 18, 22А
вул. Василя Симоненка, 16/1
вул. Газопровідна, 4-30
вул. Ігоря Сікорського, 2/54
вул. Кропивницького, 1-52
пров. Кропивницького, 1-14
вул. Тараса Бульби, 9, 9А
просп. Лесі Українки, 21-76
пров. Василя Барки, 2
пров. Вербовий, 2, 4
пров. Рівненський, 13А-25
просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118
просп. Полтавський, 5-44/2
туп. Кременецький, 3-26
туп. Степовий, 1-9
вул. Вільної України, 3-14
вул. Джерельна, 3-19
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Івана Виговського, 3/4
вул. Каштанова, 1-22
вул. Козацька, 61/31-94А
вул. Олексія Древаля, 30
вул. Платухіна, 3-23
вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
просп. Полтавський, 34А-48А
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
просп. Полтавський, 277/2-281
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
