Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили чоловіка за спробу вивезення скіфських артефактів за кордон

Сьогодні, 21:02

 

Мешканець Полтавщини намагався незаконно переправити за кордон десятки скіфських артефактів. Суд визнав його винним у контрабанді культурних цінностей і призначив покарання з іспитовим терміном

На Полтавщині судили чоловіка за звинуваченням у контрабанді культурних цінностей. Про це стало відомо із вироку Лохвицького районного суду від 25 вересня.

Із матеріалів справи відомо, що чоловік намагався у коробці «Укрпошти» серед продуктів харчування відправити за кордон 42 металевих автентичних наконечники стріл скіфської археологічної культури VII–IX ст. до н. е. Проте правоохоронці виявили і вилучили посилку до того, як вона покинула територію України.

Суд призначив обвинуваченому 3 роки позбавлення волі, але звільнив від реального відбування покарання, встановивши 1 рік іспитового строку. Упродовж цього часу він має перебувати під контролем пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Також чоловіка зобов’язали відшкодувати понад 13,5 тис. грн, витрачених на експертизу артефактів.

Знахідки передано у власність держави.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили чоловіка, який скуповував культурні старожитності, а тоді контрабандою продавав за кордон.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: sudreporter.org
