Полтавець скуповував культурні старожитності, а тоді контрабандою продавав за кордон

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 153

На Полтавщині судили чоловіка, який на інтернет-аукціонах скуповував антикваріат та культові старожитності, а тоді контрабандою хотів продати їх за кордон. Про це стало відомо із вироку Шевченківського райсуду Полтави від 24 липня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений не мав постійного місця роботи, тож із 2020 року до травня 2025 року через інтернет-аукціони скуповував антикваріат, старожитності, предмети культу тощо. Далі прибдані речі він так само перепродував через акуціони, зокрема контрабандою відправляв за кордон.

Зокрема, правоохоронці встановили, що наприкінці 2024 року чоловік на одному з сайтів інтернет-аукціонів створив інтернет-оголошення на продаж дрейдлів — атрибутів юдейського свята Ханука, виготовлених у ХІХ столітті.

У квітні 2025 року чоловік отримав відповідь на оголошення: до нього звернувся покупець, ймовірно із Німеччини, який захотів купити 33 дрейдли. Проте під час відправки посилки чоловік вирішив приховати її вміст: він упакував дрейдли до прозорих поліетиленових пакетів, обгорнув непрозорою теплоізоляційною фольгою та поклав в подарункову дерев`яну коробку, яку запакував до сейф-пакету з логотипом «Укрпошти». Посилку чоловік відправляв із центрального відділення «Укрпошти» у Полтаві, а в поштовій декларації вказав, що відправляє «подарунок, бронзовий медальйон». Перевірили посику вже у Києві на митному контролі «Укрпошти».

За висновком судової мистецтвознавчої експертизи вміст посилки визнали таким, що належить до культурних цінностей і мають історичне значення.

Вчинок чоловіка суд кваліфікував за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда культурних цінностей). Йому призначили покарання у вигляді 4 років ув'язнення, проте за ст. 75 ККУ змінили вирок на 2 роки іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що водій з Полтавщини намагався ввезти в Україну 72 срібні монети з Камеруну.