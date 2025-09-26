У понеділок Кременчук прощатиметься із полеглим захисником Русланом Синяком

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 216

У понеділок, 29 вересня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Руслана Синяка. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що військовослужбовець — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 28, відданий захисник Батьківщини — героїчно загинув 18 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання захисника відбудеться у понеділок, 29 вересня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Руслана Синяка.