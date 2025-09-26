У понеділок Кременчук прощатиметься із полеглим захисником Русланом Синяком

У понеділок, 29 вересня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Руслана Синяка. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 28, відданий захисник Батьківщини — героїчно загинув 18 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання захисника відбудеться у понеділок, 29 вересня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Руслана Синяка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.