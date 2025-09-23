Завтра Кременчук попрощається із полеглим у бою захисником Артемом Онуфрієнком

Життя військовослужбовця обірвалося торік у жовтні

У середу, 24 вересня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого на російсько-україніьскій війні захисника Артема Онуфрієнка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що військовослужбовець — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 18 та відданий захисник Батьківщини — загинув 24 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання захисника відбудеться завтра, 24 вересня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.