Завтра Кременчук попрощається із полеглим у бою захисником Артемом Онуфрієнком

У середу, 24 вересня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого на російсько-україніьскій війні захисника Артема Онуфрієнка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 18 та відданий захисник Батьківщини — загинув 24 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання захисника відбудеться завтра, 24 вересня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.
