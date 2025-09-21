Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У понеділок, 22 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Григорія Ашкаренка, 1-7/71
пров. Олекси Гірника, 1-10
пров. Петрівський, 3-18
туп. Автозаводський, 6
туп. Бажана, 18, 22
туп. Кармелюка, 2, 4
туп. Канівський, 3-19
туп. Петрівський, 3-9
вул. Автозаводська, 3-12
вул. Василя Симоненка, 67-88
вул. Вадима Кришталя, 32-68
вул. Ігоря Сікорського, 36-57
вул. Кобзарська, 22А-27/74
вул. Миколи Татарулі, 7, 38-54А
вул. Нечуя Левицького, 3-12
вул. Новомиргородська, 34-52
вул. Олексія Древаля, 71-94
вул. Ракетна, 27
вул. Харківська, 3-11А
проїзд Сонячний, 1.
пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А
пр-д 2-й Ягідний, 2
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пр. Великокахнівський, 1-61
пр. Сонячний, 3-45
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
пров. Господарський, 3-10А
пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Межовий, 1-30
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Рівненський, 1-44
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Ягідний, 2-39
пров. Щемилівський, 3-28
пров. Ювілейний, 3-23
пров. Чорнобаївський, 1-58
туп. Кременецький, 3-26
туп. Сонячний, 38/12
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Ананія Размислова, 3-34А
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Вільної України, 3-14
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
вул. Винахідниці Ющенко, 8/19, 19-27А
вул. Віри Холодної, 1-41А
вул. Володимира Винниченка, 3-20А
вул. Господарська, 1-38
вул. Дмитра Демидюка, 4
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Євгена Коновальця, 2/33
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Івана Багряного, 3-21
вул. Іллі Ткаченка, 6-59
вул. Індустріальна, 2-145А
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
вул. Кохнівська, 44-62
вул. Левка Лук’яненка, 20/1-23
вул. Лікаря О. Богаєвського, 9/77
вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Махоркова, 4-20
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Марусі Чурай, 3-52
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Нижня, 1-28
вул. Нечуя Левицького, 15А-22
вул. Оксани Петрусенка, 3-22
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
вул. Олексія Древаля, 85-223
вул. Олексія Древаля, 128/1-130А
вул. Плеханова, 4, 14/2
вул. Подовжня, 3-17
вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
вул. Ромаданівська, 10
вул. Романа Шухевича, 3, 5, 7, 9
вул. Салганна, 4-65
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Сумська, 38/25, 40А
вул. Тараса Шевченка, 76-105/14
вул. Троїцька, 71/73-89А
вул. Троїцька, 79-89А
вул. Чередницька, 116А
вул. Чернігівська, 1-23
вул. Щаслива, 33
квт. 304, 16-18
просп. Полтавський, 5-28/2, 30, 44/2
просп. Полтавський, 32А-48
просп. Полтавський, 87-157
просп. Полтавський, 176-243
просп. Полтавський, 221-241.
пров. Індустріальний, 29/5, 31/6, 33/5
пров. Північний, 4
пров. Сивашський, 4-21
вул. Академіка Маслова, 24
вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28
вул. Героїв УПА, 7, 9
вул. Героїв УПА, 5, 9, 11
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Індустріальна, 49-91
вул. Івана Мазепи, 8Б, 15
вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22
вул. Козацька, 15/22, 17/9
вул. Кременчуцьких артилеристів, 3, 5
вул. Кременчуцьких артилеристів, 3/5, 5А, 35/1
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Юрія Руфа, 169
пр. 1-й Індустріальний, 2-4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
просп. Полтавський, 176-243
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. Василя Барки, 2-22.
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
