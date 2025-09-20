Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У неділю, 22 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Винахідниці Ющенко, 8/19-27А
вул. Дмитра Демидюка, 4
вул. Левка Лук'яненка, 20/1-38
вул. Лікаря Богаєвського, 9/77, 13А
вул. Петрусенко, 3-22
вул. Сумська, 38/25, 40А
вул. Троїцька, 71/73-89
квт. 304
пр. 1-й Індустріальний
пр. 2-й Індустріальний
пр. 3-й Індустріальний
пр. 4-й Індустріальний
пр. Великокахнівський
пров. 2-й Індустріальний
пров. 3-й Індустріальний
пров. 4-й Індустріальний
пров. 5-й Індустріальний
пров. 6-й Індустріальний
пров. Великокахнівський
пров. Делегатський
пров. Ефірний
пров. Індустріальний
пров. Прибережний
пров. Рівненський
пров. Чорнобаївський
туп. Сонячний
вул. Великокохнівська
вул. Віри Холодної
вул. Джерельна
вул. Євгена Патона
вул. Іллі Мєчнікова
вул. Індустріальна
вул. Козацька
вул. Марусі Чурай
вул. Миколи Молочникова
вул. Миколи Татарулі
вул. Нечуя Левицького
вул. Олексія Древаля
вул. Олексія Древаля
вул. Сержанта Трушакова
вул. Солов’їна
вул. Спасо-Преображенська
вул. Чернігівська
пр-д Сонячний.
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліса-Горського, 3-10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
вул. Київська, 64-80
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1-7.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.