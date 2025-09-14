Сьогодні з 14.00 у Кременчуці перекриють рух транспорту на Крюківському мосту

Сьогодні, 14 вересня, з 14.00 до 18.00 у Кременчуці повністю перекриють рух транспорту на мостовому переході через Дніпро. Про це нагадала пресслужба Кременчуцької міської ради.

Автобуси та тролейбуси, які зазвичай курсують через міст, виконуватимуть рейси лише до зупинок «Імені Андрія Ізюмова» (правий берег) та «Крюківський міст» (лівий берег).

У мерії просять поставитися до тимчасових обмежень з розумінням та врахувати це при плануванні поїздок.

Нагадаємо, про перекриття руху на Крюківському мосту у неділю ми попереджали ще 12-го вересня.

Внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово перекрили. Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів не було.