Яйця й овочі дешевшають, але вартість картоплі трохи зросла: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 18:03

Як і тижнем раніше, серед овочів суттєво дешевшає морква

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 28 серпня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

На минулому тижні у Кременчуцькому районі зросла ціна на картоплю. А от яйця та інші овочі борщового набору дещо здешевшали.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Літні ягоди, фрукти та овочі дешевшають та дорожчають відповідно до сезону. Проте, більшість з них не потрапляє в офіційний моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

картопля — на 0,15 за кг.

подешевшали:

яйця — на 4,15 грн за десяток;

цибуля — на 0,22 грн за кг;

капуста — на 1,65 грн за кг;

буряк — на 0,34 за кг;

морква — на 3,05 за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, здешевшання яєць у районі спостерігається уже впродовж кількох тижнів.