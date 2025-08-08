Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 9 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Веселий, 10
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Потоки
с. Соснівка.
вул. Вадима Кришталя, 24Б, 69А–95А
вул. Василя Симоненка, 90–112
пров. Ємельяненка, 3
вул. Михайла Калачевського, 3–10
вул. Олександра Чайки, 1, 29
просп. Полтавський, 142–174.
пров. Ефірний, 1–26
вул. Керченська, 1–43
вул. Козацька, 140, 142
вул. Керченська, 5В.
вул. Володимира Івасюка, 102/13, 104/12
вул. Республіканська, 23–94
вул. Христини Алчевської, 5–11.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.