Спішіть вхопити щастя! У Кременчуці пухнастики шукають господарів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 319

Кілька кошенят вже поїхали в нові родини

В одній з кременчуцьких родин велике поповнення — одночасно дві кішки народили 11 кошенят. П'ять пухнастих клубочків вже знайшли нові сім'ї, ще шість чекають нових господарів.

Всі кошенята самостійно їдять, привчені до лотка, пройшли перші обробки.

Вони різні — пухнасті й гладенькі, грайливі й сором’язливі, чорні, сірі, смугасті… Всі вони вірять, що знайдеться людина, яка буде любити їх всім серцем. Малюки шукають тих, хто потребує тепла, любові й солоденького.