Спішіть вхопити щастя! У Кременчуці пухнастики шукають господарів

В одній з кременчуцьких родин велике поповнення — одночасно дві кішки народили 11 кошенят. П'ять пухнастих клубочків вже знайшли нові сім'ї, ще шість чекають нових господарів.
Всі кошенята самостійно їдять, привчені до лотка, пройшли перші обробки.
Вони різні — пухнасті й гладенькі, грайливі й сором’язливі, чорні, сірі, смугасті… Всі вони вірять, що знайдеться людина, яка буде любити їх всім серцем. Малюки шукають тих, хто потребує тепла, любові й солоденького.
Якщо ви хоч раз мріяли про того, хто зустрічає вас біля дверей і муркоче у відповідь на ваше «Привіт», телефонуйте! +380 (66) 220 90 14, Катерина.
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