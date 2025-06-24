На Полтавщині у чоловіка з автівки вкрали гроші та реєстратор: поліція знайшла причетного

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 358

Затриманому повідомили про підозру, нині він перебуває під вартою

На Полтавщині чолові вкрав із автомобіля гроші та реєстратор: правоохоронці затримали причетного. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, до правоохоронців звернувся житель Лубен. Він повідомив, що 13 червня із його автомобіля невідомий вкрав 28 тисяч гривень та відеореєстратор.

У ході оперативно-слідчих дій поліції вдалося вийти на слід зловмисника: ним виявився 27-річний місцевий мешканець, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Чоловіку вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — він перебуває під вартою.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловіка, який крав з будинків, засудили до 5 років в’язниці.



