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У Кременчуці виконком закупляє фотоапарат з об’єктивом: оголошена вартість — 158 тисяч гривень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 103 Коментарів: 1

 

Виконком планує придбати фотоапарат Canon EOS 5D Mark IV та Canon EF 24-105 mm f/4L IS II USM

Кременчуцький виконавчий комітет оголосив тендер на закупівлю фотоапарата з об’єктивом. Оголошена вартість — 158 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Вказано, що товар має бути виготовлений не раніше 2025 року. Виконком планує придбати фотоапарат Canon EOS 5D Mark IV та Canon EF 24-105 mm f/4L IS II USM. 

Як пишуть на сайті офіційного представника Canon в Україні, фотокамери EOS 5D series витривалі, мають захист від впливу погодних умов. У камері покращена деталізація, у порівняні з попередниками.

Обладнання мають доставити до 10 серпня 2025 року.

Нагадаємо, зі Стабфонду Кременчуцької громади виділили 170 тисяч гривень на придбання нової фототехніки для управління інформаційних комунікацій міської ради (пресслужба). На одній з сесій міськради міський голова Віталій Малецький пояснив, навіщо мерії новий фотоапарат.

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Автор: Телеграф Джерело фото: canon.ua
Теги: фото
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Коментарі: 1

1 464
evil:
Сьогодні, 18:07

Віталік в тебе підпухша  харя завзятого п'янички. Тебе вже ніякий фотоапарат не врятує.


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