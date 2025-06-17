На Полтавщині браконьєр сіткою наловив 15 кг риби — йому нарахували 214 тисячі гривень збитку

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 114

В діях чоловіка щодо грубого порушення правил рибальства у межах природно-заповідного фонду правоохоронці вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 249 Кримінального кодексу України

Сьогодні, 17 червня, під час рибоохоронного рейду на території Сулинської затоки Кременчуцького водосховища (ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Сулинський») о 7.15 поблизу села Святилівка Кременчуцького району державними інспекторами Полтавського рибоохоронного патруля було виявлено браконьєра. Чоловік ловив рибу за допомогою забороненого знаряддя — ліскової сітки. Порушник незаконно виловив на території природно-заповідного фонду 20 карасів, 10 лящів, 4 сазани та 1 судака. Загальна вага незаконно виловленої риби — 15 кг. А от розрахована сума збитків, завданих рибному господарству України, становить 214 166 грн. Про це повідомила пресслужба Полтавського рибоохоронного патруля.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. В діях громадянина вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 249 Кримінального кодексу України («Незаконне зайняття рибним промислом»). У ході фіксації правопорушення працівниками поліції вилучено сітку, водозабрідний костюм та рибу.

За цим фактом держінспектор склав протокол за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали передали до правоохоронних органів, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Полтавський рибоохоронний патруль нагадує:

ландшафтні заказники загальнодержавного значення є територіями з особливим режимом охорони;

будь-який вилов риби забороненими знаряддями є грубим порушенням, за яке передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

— Якщо ви стали свідком порушення правил рибальства чи незаконного збуту водних біоресурсів, повідомте на гарячу лінію Полтавського рибоохоронного патруля: (096) 907-50-08, — йдеться у повідомленні.