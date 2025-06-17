Вакансії у Кременчуці: кого на цьому тижні шукають роботодавці

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 297

Актуальні пропозиції роботи для фахівців, різноробів, водіїв і не тільки

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» зібрала для вас найактуальніші вакансії в місті. У підбірці — пропозиції для людей з різним досвідом: як для кваліфікованих працівників, так і для тих, хто шукає підробіток або роботу без досвіду.

Вакансії для водіїв

Водій/ка категорій C, E — перевезення небезпечних вантажів Україною. Умови — за домовленістю.

Тел.: (097-45) 5-64-15, 068-009-08-08

Тел.: (097-45) 5-64-15, 068-009-08-08 Водій/ка на Mercedes 3т (категорії C, C1) — робота в межах міста, графік 5-денний.

Зарплата: 21 000 грн/міс

Тел.: (067-78) 0-62-82

Зарплата: 21 000 грн/міс Тел.: (067-78) 0-62-82 Водій/ка екскаватора — робота в межах Кременчука і району. Оплата погодинна, залежно від досвіду і обсягів завдань.

Максимальна з/п: до 40 000 грн/міс

Тел.: (067-53) 2-74-04

Максимальна з/п: до 40 000 грн/міс Тел.: (067-53) 2-74-04 Водій/ка на металобазу (кат. B, C), район зупинки Присадки. Графік: пн–пт, з 8:00 до 17:00, соцпакет.

З/п: 17 000 грн/міс

Тел.: (050-30) 4-70-33

Вакансії у сфері харчування

Кухар/ка, помічник/ця кухаря, кулінар/ка, м’ясник/ця — робота в продуктовому магазині «Секрет».

Тел.: (067-88) 6-66-76

Тел.: (067-88) 6-66-76 Посудомийник/ця, прибиральник/ця — продуктовий магазин «Секрет».

Тел.: (067-88) 6-66-76

Прибирання та обслуговування

Працівник/ця з прибирання — у фітнес-клуб. Графік: 2/2, зміни з 09:30 до 21:30 або з 08:00 до 20:00.

З/п: 11 000 грн/міс

Тел.: (050-35) 1-59-67

Торгівля

Продавець/чиня у магазин «Секрет» — продовольча група товарів.

Тел.: (067-88) 6-66-76

Тел.: (067-88) 6-66-76 Продавець/чиня дитячого та підліткового одягу — ТЦ «Плеяда», графік з 9:00 до 15:30, понеділок — вихідний.

Тел.: (066-04) 7-67-12 (Світлана)

Інші вакансії

Слюсар/ка з механоскладальних робіт — робота з ручним електроінструментом, часткова або повна зайнятість.

Тел.: (09-61) 79-92-39

Тел.: (09-61) 79-92-39 Слюсар/ка з ремонту автомобілів — можливе навчання і проживання.

Тел.: (09-87) 04-09-22

Тел.: (09-87) 04-09-22 Технолог/иня — робота у м. Горішні Плавні, вул. Набережна, 49. Пропонуються KPI-бонуси, компенсація витрат на дорогу.

Тел.: (067-40) 2-07-77

Тел.: (067-40) 2-07-77 Охоронник/ця — робота на автостоянці в р-ні 1-го Занасипу, є вакансії з графіком «доба через троє» або без зазначеного графіка.

Тел.: (067-78) 5-57-88, 067-535-51-57

Тел.: (067-78) 5-57-88, 067-535-51-57 Помічник/ця на присадибну ділянку — робота в районі Крюків, 3–4 рази на тиждень.

Тел.: (09-86) 93-69-33

Тел.: (09-86) 93-69-33 Різноробочі — робота на об'єктах або на сміттєзвалищі.

Тел.: (09-63) 93-54-66, 066-886-28-83, 096-822-50-32

Тел.: (09-63) 93-54-66, 066-886-28-83, 096-822-50-32 Установник/ця кондиціонерів — робота за ЦПХ, часткова зайнятість у Кременчуці та районах області. Досвід обов’язковий, бонуси за виконання плану.

Тел.: (09-60) 99-46-52, 050-054-05-95

Нагадуємо: усі вакансії публікуються з дотриманням вимог Закону № 3992–IX, включаючи гендерно-нейтральні формулювання, прозорі умови праці та недопущення дискримінації за віком, статтю чи іншими ознаками.