Російського актора з Кременчука Віталія Гогунського судили за пропаганду та колабораціонізм

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Актор неодноразово публічно висловлювався на підтримку армії РФ та прославояв їхню участь у війні

Російського актора, який родом із Кременчука та має Українське громадянство Віталія Гогунського судили за пропагандистську діяльність та колабораціонізм. Відповідний вирок виніс Вінницький міський суд.

У матеріалах справи наведені приклади публічної підтримки збройної агресії РФ проти України. Також Гогунський від початку повномасштабного вторгнення у своїх інтерв’ю неодноразово підтримував окупацію територій України.

Крім того, чоловік брав участь у благодійних заходах, організованих на підтримку поранених російських військовослужбовців, що лікуються у шпиталях.

Зокрема, серед пропагандистських висловлювань Гогунського можна виділити:

«Всегда Украина была частью России. Само название произошло от слово «окраина». Столицей моей Родины всегда была Москва»;

«На Россию всегда протягивали свои липкие ручки так называемые „партнеры“ с Запада, но я бы их просто называл бы лицемерами и предателями»;

«Всегда было так, что Украина никогда не была единой. Эту страну выбрали, как идеальный плацдарм для русофобии».

На етапі досудового розслідування акторові повідомили про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією);

ст. 436 (пропаганда війни).

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав Віталія Гогунського винним за наведеними вище статтями та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

Нагадаємо, торік у червні Служба безпеки України повідомила Гогунському про підозру за заклик до війни на території України.