Російського актора з Кременчука Віталія Гогунського судили за пропаганду та колабораціонізм

Російського актора, який родом із Кременчука та має Українське громадянство Віталія Гогунського судили за пропагандистську діяльність та колабораціонізм. Відповідний вирок виніс Вінницький міський суд.
У матеріалах справи наведені приклади публічної підтримки збройної агресії РФ проти України. Також Гогунський від початку повномасштабного вторгнення у своїх інтерв’ю неодноразово підтримував окупацію територій України.
Крім того, чоловік брав участь у благодійних заходах, організованих на підтримку поранених російських військовослужбовців, що лікуються у шпиталях.
Зокрема, серед пропагандистських висловлювань Гогунського можна виділити:
На етапі досудового розслідування акторові повідомили про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав Віталія Гогунського винним за наведеними вище статтями та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.
Нагадаємо, торік у червні Служба безпеки України повідомила Гогунському про підозру за заклик до війни на території України.
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