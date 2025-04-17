У Кременчуці землю під яхт-клубом «Посейдон» передають в оренду: на який період

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 418 Коментарів: 1

У Кременчуці територію під яхт-клубом «Посейдон» передають в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Оптимум-Нет». Термін оренди та поточні питання з цього приводу обговорили депутати під час засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.

Як повідомив член комісії, депутат Олександр Роженко, заявники хотіли отримати землю в оренду терміном на 30 років. Під час обговорення на комісії з’ясувалося, що раніше ТОВ не вчасно сплачував орендну плату за землю, через що отримав позов до суду. Судові рішення зобов’язали погасити борги — і, як зазначили посадовці, на сьогодні заборгованість повністю ліквідована.

Депутати зауважили: навіть якщо борг сплачено, факт несвоєчасної оплати — уже привід для обережності. Саме тому наразі комісія ухвалила надати оренду лише на 1 рік замість 30. Це дозволить перевірити фінансову дисципліну товариства та рівень дотримання зобов’язань у майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому оренду земельних ділянок деяким підприємцям Кременчука продовжують лише на рік.