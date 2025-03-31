Директора Міського саду у Кременчуці Віталія Дедюріна можуть звільнити з посади

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 374 Коментарів: 1

Директора комунального закладу культури та відпочинку «Міський сад» у Кременчуці Віталія Дедюріна можуть звільнити з посади. Про це чоловік розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

Спочатку мене попередили, що контракт не буде продовжено, зараз весь третій поверх (ймовірно, мова йде про чиновників, які працюють на третьому поверсі міськвиконкому — ред.) у пошуках нового директора Міського саду, — пише Дедюрін.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» керівник Міського саду розповів, що офіційно про можливе звільнення його ще не повідомляли. Контракт у нього закінчується 30 червня, а про те, що його не будуть продовжувати мають сповістити за 2 місяці. Проте розмови про його можливе майбутнє звільнення все ж є.

— Але я боротимуся за своє право на роботу і працюватиму до останнього дня, — зазначає чоловік.

Віталій Дедюрін розповів нам, що працює на посаді 9 років, від самого початку заснування Міського саду.

— Я навіть сам реєстрував підприємство… — додає чоловік.

У своєму дописі у фейсбуці Віталій Дедюрін також зазначає, що днями отримав частину зарплатні за березень — трохи більше 2 тисяч гривень. Загальна сума зарплати за місяць трохи не дотягнула до 9 тисяч гривень. Чоловік наголошує, що невдовзі його очікує серйозна операція на серці, за яку необхідно заплатити значну суму.

Крім того, зазначив Дедюрін і ймовірну причину свого майбутнього можливого звільнення — «невиконання злочинних наказів».

Нагадаємо, Віталій Дедюрін звільнявся з посади директора Міського саду у червні 2019 року. Тоді він це пояснював тим, що зібрався йти в політику й балотуватиметься у нардепи по Кременчуку. Проте вже в серпні знову повернувся на посаду — говорив, що про це його попросив особисто мер Малецький.