Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 1 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Свободи, 134/1-152
вул. Вадима Пугачова, 152, р-н 152
вул. Національної Гвардії, 7.
б-р Автокразівський, 65-85
пров. Алли Горської, 1-8
вул. Академіка Герасимовича, 2-46А
вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16
вул. Антона Чехова, 32/8-54
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Батуринська, 1-21
вул. Бетонна, 92/5-114
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 24
пров. Господарський, 3-10А
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Давида Кострова, 44-71
вул. Деповська, 62-100
вул. Дніпровська, 1-28
пров. Дніпровський, 1-6
пров. Дніпровський, 7-18
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Господарська, 1-38
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Багряного, 3-21
вул. Івана Багряного, 33/15-64
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Івана Мазепи, 39-51
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Катерини Білокур, 18-65
вул. Київська, 64-121
вул. Космічна, 1-20
вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
вул. Льва Орнштейна, 31/20-70
вул. Максима Кривоноса, 20/1-25
вул. Максима Кривоноса, 26-40
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
пров. Марії Примаченко, 2-25
вул. Марії Примаченко, 2-25
с. Мала Кохнівка
вул. Миру, 4А
вул. М.Кучми, 65-94
вул. Небесної Сотні, 45, 51, 54
вул. Недогарська, 3
вул. Нижня, 1-28
вул. Нова, 2/1-14/16
пров. Новогеоргіївський, 10А
вул. Новоіванівська, 17А-38
пров. Новоіванівський, 1/3-21
пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
пров. Олександра Олеся, 45
вул. Олександрійська, 28-89
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 22/8-58
пров. Парковий, 2Б-20/2
вул. Павлівська, 6/5, 8/21, 11А, 28/4
пров. Павлівський, 3
вул. Покровська, 17/47, 18, 24, 25
вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47
пров. Південний, 1/29-26
с. Потоки
с. Придніпрянське
пров. Сержанта Онопченка, 21-49
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Рєпіна, 45/6-86
вул. Республіканська, 134А-201
пров. Спаський, 1-9А
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Тараса Шевченка, 54/43
пров. Тетатральний, 3
вул. Троїцька, 51/42, 61/52
туп. Миколи Сціборського, 7
туп. Максима Рильського, 1-10
вул. Університетська
вул. Університетська, 17/2
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Фізкультурний, 1А-22
туп. Урожайний, 2
вул. Василя Сліпака, 8-45А
вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
вул. Віталія Базилевського, 2-18
пров. Черкаський, 3-16
вул. Чередницька, 30-79
пров. Чередницький, 4
вул. Щаслива, 2-40
вул. Щаслива, 33
вул. Ярмаркова, 2/5-20
вул. Ярова, 1-7.
вул. Горліса-Горського, 3-10
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277/2-281
туп. Урожайний, 2
вул. Київська, 64-121
вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське.
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