У Горішніх Плавнях стартував новий сезон з шашкових змагань. Результати

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 97

Минулими вихідними офіційно відкрився новий сезон шашкових змагань. У місті Горішні Плавні відбулася відкрита першість з шашок серед 14 учасників з міст Горішні Плавні, Кременчук, Козельщина та Чигирин

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїса» Володимир Груздєв.

Найкращий результат показали шашкісти з Горішніх Плавнів. Володимир Івченко набрав 8,5 очок з 9 можливих, закінчивши лише одну партію нічиєю.

Друге місце посів п’ятиразовий чемпіон Кременчука Володимир Мількін, набравши сім очок. Бронзовим призером став Анатолій Остапченко, який набрав шість очок.

У п’ятірці найкращих також опинилися Андрій Мікітін з Горішніх Плавнів та Максим Перепелиця з Козельщини.

Переможці нагороджені грамотами й медалями від міського спортивного комітету.