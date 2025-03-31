Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Кременчук

У Горішніх Плавнях стартував новий сезон з шашкових змагань. Результати

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 97

Минулими вихідними офіційно відкрився новий сезон шашкових змагань. У місті Горішні Плавні відбулася відкрита першість з шашок серед 14 учасників з міст Горішні Плавні, Кременчук, Козельщина та Чигирин

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїса» Володимир Груздєв.

Найкращий результат показали шашкісти з Горішніх Плавнів. Володимир Івченко набрав 8,5 очок з 9 можливих, закінчивши лише одну партію нічиєю.

Друге місце посів п’ятиразовий чемпіон Кременчука Володимир Мількін, набравши сім очок. Бронзовим призером став Анатолій Остапченко, який набрав шість очок.

У п’ятірці найкращих також опинилися Андрій Мікітін з Горішніх Плавнів та Максим Перепелиця з Козельщини.

Переможці нагороджені грамотами й медалями від міського спортивного комітету.

ПО ТЕМІ:

У Козельщині розіграли Кубок найтитулованішого шашкіста Кременчуччини

Кременчуцькі шахісти звітують про нові перемоги та запрошують на жіночий турнір з шахів

0
Автор: Мирослава Українська Джерело фото: Володимир Груздєв
Теги: шашки змагання спорт Горішні Плавні Каїса
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх