Корецький заробив 27 млн грн за 2024 рік — декларація

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Загальний розмір задекларованих доходів керівника «Укртатнафти» за 2024 рік сягає понад 30 мільйонів гривень

Очільник ПАТ «Укртатнафти» та «Укрнафти» Сергій Корецький задекларував річну заробітну плату у розмірі 26,7 млн грн — 15,5 млн грн на посаді директора «Укрнафти» і 11,2 млн — від «Укртатнафти». Про це стало відомо з його декларації про доходи та майно за 2024 рік.

Загальний розмір задекларованих доходів за минулий рік сягає понад 30 мільйонів гривень.

Основні джерела доходів Корецького:

ТОВ «Замок на Панківській» — 6 тис. грн (зарплата).

АТ «ТАСКОМБАНК» — 1 566 грн (відсотки).

АТ «Приватбанк» — 6 251 грн (відсотки).

АТ «Ощадбанк» — 1 045 грн (відсотки).

ПАТ «Укрнафта» (ще один запис) — 141 тис. 197 грн (інше додаткове благо).

ТОВ «Санеко Трейд» — 1,2 млн грн (роялті).

Міністерство фінансів України — 3,82 млн грн (дохід від погашення ОВДП).

Дохід дружини — Ірини Корецької:

Професійна діяльність — 191 тис. 842 грн.

Подарунок у негрошовій формі — 2,48 млн грн.

Інший дохід — 10 тис. грн.

Відсотки в «Ощадбанку» — 798 тис. 760 грн.

Нагадаємо, Сергій Корецький очолює «Укрнафту» і «Укртатнафту» з листопада 2022 року. Додамо, що Кременчуцький НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») на 43,05% належав державі в особі НАК «Нафтогаз України», решта акцій була поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським. 9 листопада 2022-го ПАТ «Укрнафта» заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми. Також співробітники СБУ прийшли в «Укртатнафту» на Кременчуцький НПЗ.

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Слідство підозрює службових осіб групи компаній «Укрнафти» в ухиленні від сплати податків на понад 700 млн грн протягом 2019-2022 років.

Хто такий Сергій Корецький

Сергій Корецький розпочинав роботу у групі Континіум, заснованої підприємцями Ігорем Єремеєвим і Степаном Івахівим, наприкінці 90-х. У 2013 році Корецький очолив мережу АЗС WOG, що входить до структури групи, і на посаді генерального директора пропрацював до 2018 року.

З посади він пішов у власний бізнес та створив мережу кав’ярень Idealist Coffee. Як Корецький розповідав в інтерв’ю Forbes Україна, у 2020 році виторг Idealist становив близько 100 млн грн, а у 2021 році він планував збільшити його вдвічі.

Видання Дзеркало тижня зазначало, що Корецький не є фахівцем із видобутку. Проте має успішний досвід роботи гендиректором мережі заправок WOG. ПАТ «Укрнафта» також володіє однією з найбільших в Україні мереж заправних станцій. Компанія експлуатує 537 АЗС у більшості регіонів країни. Однак це аж ніяк не основний напрямок діяльності компанії.

За часів, коли Корецький керував WOG, він не приховував партнерство з близьким до експрезидента Петра Порошенка Ігорем Кононенком.