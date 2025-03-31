Загальний розмір задекларованих доходів керівника «Укртатнафти» за 2024 рік сягає понад 30 мільйонів гривень
Очільник ПАТ «Укртатнафти» та «Укрнафти» Сергій Корецький задекларував річну заробітну плату у розмірі 26,7 млн грн — 15,5 млн грн на посаді директора «Укрнафти» і 11,2 млн — від «Укртатнафти». Про це стало відомо з його декларації про доходи та майно за 2024 рік.
Загальний розмір задекларованих доходів за минулий рік сягає понад 30 мільйонів гривень.
Основні джерела доходів Корецького:
Дохід дружини — Ірини Корецької:
Нагадаємо, Сергій Корецький очолює «Укрнафту» і «Укртатнафту» з листопада 2022 року. Додамо, що Кременчуцький НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») на 43,05% належав державі в особі НАК «Нафтогаз України», решта акцій була поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським. 9 листопада 2022-го ПАТ «Укрнафта» заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми. Також співробітники СБУ прийшли в «Укртатнафту» на Кременчуцький НПЗ.
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Слідство підозрює службових осіб групи компаній «Укрнафти» в ухиленні від сплати податків на понад 700 млн грн протягом 2019-2022 років.
Сергій Корецький розпочинав роботу у групі Континіум, заснованої підприємцями Ігорем Єремеєвим і Степаном Івахівим, наприкінці 90-х. У 2013 році Корецький очолив мережу АЗС WOG, що входить до структури групи, і на посаді генерального директора пропрацював до 2018 року.
З посади він пішов у власний бізнес та створив мережу кав’ярень Idealist Coffee. Як Корецький розповідав в інтерв’ю Forbes Україна, у 2020 році виторг Idealist становив близько 100 млн грн, а у 2021 році він планував збільшити його вдвічі.
Видання Дзеркало тижня зазначало, що Корецький не є фахівцем із видобутку. Проте має успішний досвід роботи гендиректором мережі заправок WOG. ПАТ «Укрнафта» також володіє однією з найбільших в Україні мереж заправних станцій. Компанія експлуатує 537 АЗС у більшості регіонів країни. Однак це аж ніяк не основний напрямок діяльності компанії.
За часів, коли Корецький керував WOG, він не приховував партнерство з близьким до експрезидента Петра Порошенка Ігорем Кононенком.
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