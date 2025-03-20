Заступник міського голови Кременчука Кравченко заробив понад 800 тисяч гривень за рік: дані з декларації

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 0

За 2024 рік Дмитро Кравченко задекларував у готівці 20 тисяч доларів США, 9 тисяч євро та 120 тисяч гривень. На банківських рахунках чиновник має 200 тисяч гривень

За 2024 рік заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко заробив 889 тисяч 877 гривень. Також чиновник отримав відсотки від банку, страхові виплати й кешбек. Про це він вказав у декларації за 2024 рік.

Розмір відсотків — 26 тис. 704 грн, страхові виплати — 13 тис. 277 грн, кешбек — 1 тис. 124 грн.

У порівняні з попереднім роком, загальний розмір річної заробітної плати збільшився на понад 80 тисяч гривень.

Як заощадження Кравченко задекларував у готівці 20 тисяч доларів США, 9 тисяч євро та 120 тисяч гривень. На банківських рахунках чиновник має 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з нерухомості Дмитро Кравченко має земельну ділянку, площею 1 тис. м2 та квартиру. З 2020 року віцемер є власником Hyundai Tucson 2019 року випуску. Її ціна, як вказано у декларації, на момент купівлі склала понад 359 тисяч гривень.

Дмитро Кравченко задекларував передані корпоративні права у двох компаніях — «Жовтий Аероплан» та у «Першому будівельному центрі комплектації».

Додамо, що директорка департаменту фінансів Кременчуцької міської ради, заступниця міського голови Тетяна Неіленко задекларувала доходи за 2024 рік. Відомо, що за 2024 рік Неіленко заробила 1 млн 36 тис. 904 грн. Також чиновниця за рік отримала пенсію — 253 тис. 415 грн та інші виплати від міськради — 1800 грн.