У Кременчуці прирівняють проїзні квитки на автобуси та тролейбуси

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 338 Коментарів: 1

Раніше можна було придбати проїзний на автобус, на тролейбус або на автобус+тролейбус

У Кременчуці зроблять єдиний проїзний квиток на автобус та тролейбус. Про це розповів міський голова Віталій Малецький учора, 4 березня, під час зустрічі зі стипендіатами.

За його словами, на таке рішення його наштовхнула одна із містянок під час зустрічі з активістами.

— Вона каже, що має проїзний на тролейбус. Але іноді замість нього приїжджає автобус, то її уже з цим проїзним не беруть.

Малецький з'ясував це питання із керівником Управління транспорту Русланом Івашиною. Він повідомив, що на такі проїзні квитки різні ціни, і попит мають як проїзні на автобус, так і проїзні на тролейбус.

Мер міста заявив, що логіки у цьому ніякої нема, тому надалі у місті введуть єдиний проїзний квиток, яким можна буде користуватися як в автобусі, так і в тролейбусі.

Наразі вартість місячних проїзних квитків на тролейбус у Кременчуці така:

Учнівський — 200 грн;

Студентський — 230 грн;

Для громадян — 600 грн;

Для підприємств і організацій — 1000 грн;

Комбінований проїзний (тролейбус-автобус) для населення — 800 грн.

Вартість на проїзд у тролейбусах міста підвищили із 1 жовтня 2024 року.