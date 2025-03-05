У Кременчуці прирівняють проїзні квитки на автобуси та тролейбуси

У Кременчуці зроблять єдиний проїзний квиток на автобус та тролейбус. Про це розповів міський голова Віталій Малецький учора, 4 березня, під час зустрічі зі стипендіатами.
За його словами, на таке рішення його наштовхнула одна із містянок під час зустрічі з активістами.
— Вона каже, що має проїзний на тролейбус. Але іноді замість нього приїжджає автобус, то її уже з цим проїзним не беруть.
Малецький з'ясував це питання із керівником Управління транспорту Русланом Івашиною. Він повідомив, що на такі проїзні квитки різні ціни, і попит мають як проїзні на автобус, так і проїзні на тролейбус.
Мер міста заявив, що логіки у цьому ніякої нема, тому надалі у місті введуть єдиний проїзний квиток, яким можна буде користуватися як в автобусі, так і в тролейбусі.
Наразі вартість місячних проїзних квитків на тролейбус у Кременчуці така:
Вартість на проїзд у тролейбусах міста підвищили із 1 жовтня 2024 року.
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