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У Кременчуці прирівняють проїзні квитки на автобуси та тролейбуси

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 338 Коментарів: 1

 

 Раніше можна було придбати проїзний на автобус, на тролейбус або на автобус+тролейбус

У Кременчуці зроблять єдиний проїзний квиток на автобус та тролейбус. Про це розповів міський голова Віталій Малецький учора, 4 березня, під час зустрічі зі стипендіатами.

За його словами, на таке рішення його наштовхнула одна із містянок під час зустрічі з активістами.

— Вона каже, що має проїзний на тролейбус. Але іноді замість нього приїжджає автобус, то її уже з цим проїзним не беруть.

Малецький з'ясував це питання із керівником Управління транспорту Русланом Івашиною. Він повідомив, що на такі проїзні квитки різні ціни, і попит мають як проїзні на автобус, так і проїзні на тролейбус. 

Мер міста заявив, що логіки у цьому ніякої нема, тому надалі у місті введуть єдиний проїзний квиток, яким можна буде користуватися як в автобусі, так і в тролейбусі.

Наразі вартість місячних проїзних квитків на тролейбус у Кременчуці така:

  • Учнівський — 200 грн;
  • Студентський — 230 грн;
  • Для громадян — 600 грн;
  • Для підприємств і організацій — 1000 грн;
  • Комбінований проїзний (тролейбус-автобус) для населення — 800 грн.

Вартість на проїзд у тролейбусах міста підвищили із 1 жовтня 2024 року.

ПО ТЕМІ:

Скільки коштує громадський транспорт в Україні: порівняння вартості квитків у різних регіонах

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Автор: Яна Гудзь
Теги: проїзні квитки тролейбус автобус
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Коментарі: 1

1 333
Andron777:
Сьогодні, 12:54

Так, а ціна яка буде цього єдиного? Як у комбінованого? Тоді який сенс його вводити? Якщо ціна буде 600 грн то тоді ОК


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