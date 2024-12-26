«Простір захаращується візуальним непотребом». У Кременчуці демонтують білборди на проспекті Свободи

Під час засідання стало відомо, що підприємцям запропонували інші місця у Кременчуці для розміщення реклами
У Кременчуці на проспекті Свободи демонтують білборди. Це мають зробити протягом 15 днів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 26 грудня.
Під час засідання стало відомо, що підприємцям запропонували інші місця у Кременчуці для розміщення реклами.
Нагадаємо, жодна з вулиць Кременчука не має дизайн-коду. Через це в місті існує візуальний шум.
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