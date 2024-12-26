«Простір захаращується візуальним непотребом». У Кременчуці демонтують білборди на проспекті Свободи

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 100 Коментарів: 1

Під час засідання стало відомо, що підприємцям запропонували інші місця у Кременчуці для розміщення реклами

У Кременчуці на проспекті Свободи демонтують білборди. Це мають зробити протягом 15 днів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 26 грудня.

— Відновлюється благоустрій. Буде красиве місто, а не рекламна площина, на якій 4 підприємці заробляють гроші, простір захаращується візуальним непотребом, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Під час засідання стало відомо, що підприємцям запропонували інші місця у Кременчуці для розміщення реклами.

Нагадаємо, жодна з вулиць Кременчука не має дизайн-коду. Через це в місті існує візуальний шум.



