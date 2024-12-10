У Кременчуці між ринком і зупинкою пограбували чоловіка

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Вдень 4 грудня поблизу ринку «Толока» і поряд з зупинкою Вадима Пугачова сталось пограбування — у чоловіка забрали 2,5 тисячі гривень, які він тримав у руках. Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду, який оприлюднили 9 грудня у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Вже 5 грудня правоохоронці розшукали підозрюваного. Йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 днів.

Нагадаємо, у Кременчуці чоловіка засудили на понад 8 років за пограбування хлопчика.