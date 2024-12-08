Над Кременчуком військові знову фіксують російські безпілотники

Сьогодні, 17:56 Переглядів: 611

Протягом доби військові вже попереджали про рух БпЛА над Кременчуком

У небі над Кременчуком Повітряні сили знову зафіксували проліт безпілотників, які запустили російські військові. Про це вони повідомили на Телеграм-каналі.

На Полтавщині триває повітряна тривога.

Додамо, що протягом доби військові вже попереджали про рух БпЛА над Кременчуком. У ніч на 8 грудня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала безпілотники. Ввечері у Кременчуці було чутно вибух.