Над Кременчуком військові знову фіксують російські безпілотники

Протягом доби військові вже попереджали про рух БпЛА над Кременчуком
У небі над Кременчуком Повітряні сили знову зафіксували проліт безпілотників, які запустили російські військові. Про це вони повідомили на Телеграм-каналі.
На Полтавщині триває повітряна тривога.
Додамо, що протягом доби військові вже попереджали про рух БпЛА над Кременчуком. У ніч на 8 грудня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала безпілотники. Ввечері у Кременчуці було чутно вибух.
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