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Кременчужанин отримує платіжки за гарячу воду, якою не користується: що про це відомо

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 295 Коментарів: 1

Гарячої води у мешканців будинку немає через аварійну ситуацію, що виникла на мережі між 1 і 2 поверхом

Мешканець будинку № 30 на вулиці Покровській В’ячеслав скаржиться на отримані платіжки за гарячу воду, попри те, що нею він не користувався. Гаряче водопостачання чоловік не отримував з березня цього року. Про це В’ячеслав розповів «Кременчуцькому Телеграфу» 6 грудня.

Кременчужанин звертався до керуючої компанії «Будсервіс», яка обслуговує будинок, щоб з’ясувати, чому у квартирі немає гарячої води. Як виявилось, проблема також є і в інших сусідів, що розташовані під і над ним. Гарячої води у мешканців будинку немає через аварійну ситуацію, що виникла на мережі між 1 і 2 поверхом. За словами В’ячеслава, попри звернення до керуючої компанії, йому не надали чітких термінів виконання ремонтних робіт. Звернення до відділу оперативного контролю за станом благоустрою в місті (1563) також результатів не принесло. 

Будсервіс прокоментував «Кременчуцькому Телеграфу» ситуацію, що склалась у будинку на вулиці Покровська. За словами керівниці відділу комунікацій керуючої компанії Ксенії Чепенко, під час обмеження будинку проблему виявили у в квартирі № 24, до якої немає доступу. Фахівці Будсервісу направили лист до відповідних підприємств для перерахунку.

Нагадаємо, у січні кременчужанин поскаржився, що його платіж за гарячу воду від «Теплоенерго» зріс у 17 разів.


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Автор: Телеграф
Теги: тарифи гаряча вода
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Коментарі: 1

1 186
Andron777:
Сьогодні, 12:24

Єдиний вихід ставити лічильники на воду. Я років 15 тому поставив і ні разу не пошкодував. Воду грію бойлером і вона виходить майже в три рази дешевша і круглий рік, без всяких відключень та сезонів. Воду грію вночі за 50% вартості електроенергії.


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