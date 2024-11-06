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Понад рік чекали на його повернення: у Глобиному попрощалися із полеглим розвідником Олексієм Костирським

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 313

 

Певний час полеглий військовий працював у патрульній поліції Кременчука, а згодом — у Кременчуцькому підрядному спеціалізованому шляховому ремонтно-будівельному управлінні

У понеділок, 4 листопада, у Глобиному в останню путь провели полеглого на війні військовослужбовця Олексія Костирського. Про це інформують у пресслужбі Глобинської міської територіальної громади.

«На щиті» до Глобиного повернувся військовослужбовець Олексій Костирський

Народився військовий 6 квітня 1993 року у Глобиному. Там закінчив школу, навчався на механіка у Хорольському агропромисловому коледжі, згодом — у Полтавській сільськогосподарській академії за спеціальністю «інженер-механік».

Під час навчання Олексій працював в агрофірмі на посаді обліковця пально-мастильних матеріалів, пізніше — у Департаменті патрульної поліції Кременчука, мав звання старшого лейтенанта. Протягом 2020-2021 років працював машиністом дорожньо-транспортних машин у Кременчуцькому підрядному спеціалізованому шляховому ремонтно-будівельному управлінні Кременчуцької міськради.

 

Одним із захоплень військового були комп’ютерні технології, тож чоловік упродовж двох років навчався в комп’ютерній академії, а потім отримав диплом та займався розробкою комп’ютерних програм та ігор.

У 2015 році Олексій одружився, згодом у подружжя народилася донька.

На захист України чоловік став у березні 2022 року, служив на посаді розвідника. За час служби двічі отримував нагороди: за мужність та самовідданість отримав Нагрудний знак «Золотий Хрест» від тодішнього Головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного та нагрудний знак Полтавської обласної ради «За вірність народу України» І ступеня.

 

Загинув Олексій Костирський 12 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Красногорівки на Донеччині. Увесь цей час захисника вважали зниклим безвісти. Вдома його чекали батьки, дружина, донька та сестра. Проте експертиза ДНК встановила, що військовий загинув.

Олексій Миколайович був дуже доброю, світлою людиною, завжди усміхненим, чесним, готовим допомогти кожному, щирим, веселим, мав багато друзів і знайомих, які його цінували й поважали. А ще — відповідальним, трудолюбивим, вихованим, скромним, сміливим і мужнім, користувався великою повагою серед своїх побратимів, — пишуть про чоловіка представники громади.
 
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Глобинська міська територіальна громада
Теги: війна воїни світла Прощання поховання Глобинська міська територіальна громада загиблий
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