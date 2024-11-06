«Попросили надіслати кілька фото для кастингу… з голим торсом», — рятувальник з Горішніх Плавнів, який знявся для «гарячого» календаря

«Прикрий перших!» — із таким промовистим гаслом рятувальники Полтавщини взяли участь у незвичайній фотосесії задля підтримки важливого збору. За півтора місяця вже зібрано пів мільйона. Кошти спрямують на два автомобілі Toyota Hilux для мобільності та комплекс «Буковель-ПП» для блокування російських дронів
Ідея календаря натхненна досвідом австралійських вогнеборців. Але для українських рятувальників це більше, ніж просто збір коштів. Це — відповідь на трагічні події 3 вересня в Полтаві, коли після російського удару по навчальному закладу надзвичайники працювали без упину день і ніч, витягуючи людей з-під завалів.
У вогні та на висоті, поруч із пожежною машиною та в робочій амуніції, але з особливим «шармом» — саме так 13 рятувальників з Полтавщини долучилися до проєкту після звернення волонтерів із ГО «Містохаб».
Начальник караулу ДПРЧ № 17 Іван Перепадченко поділився своїми враженнями від участі в проєкті з «Кременчуцьким Телеграфом».
На запитання, як він погодився на зйомку, вогнеборець відповів, що це не перший благодійний проєкт. У 2020 році рятувальники вже брали участь у фотозйомках задля підтримки хворих дітей, але в більш традиційному форматі. Цього разу все було інакше.
Фотографи обирали образи для кожного місяця. Зйомки тривали два дні.
Створення кожного фото вимагало злагодженої роботи цілої команди.
Іван зазначив, що загалом зйомки не стали для нього складним завданням, навпаки, вони були веселими. Зміна обстановки, яка, хоч і нагадувала робочу, все ж мала інший, невимушений характер. Спілкування з людьми інших професій та колегами й, звісно, можливість спробувати себе в новому амплуа додали проєкту особливого колориту.
Надзвичайник з усмішкою розповів, що дружина спочатку сприйняла ідею зйомки з оголеним торсом без особливого ентузіазму, проте, побачивши результат, була приємно здивована. Серед колег хейту теж не було, хоча проєкт викликав чимало уваги.
У службі надзвичайних ситуацій Іван Перепадченко з 2014 року, і цей шлях обрав цілком свідомо. Після школи вступив до Черкаського інституту пожежної безпеки, де вже з другого курсу студенти приєднуються до справжніх чергувань.
За словами капітана Перепадченка, робота рятувальника схожа на досконалу командну гру, де кожен рух відточений роками спільної роботи.
Ідея календаря у Світлани Рибалко, речниці рятувальників Полтавщини, виникла давно — хотіла показати справжнє обличчя служби та розвінчати стереотипи про пожежників, які, за упередженими уявленнями, лише сплять на чергуванні. Натхнення прийшло з-за океану — від знаменитого календаря австралійських рятувальників.
Найскладнішим виявилось організувати зйомки — рятувальники працюють у різні зміни та в різних містах, а фотосесії ще й припали на пік пожеж в екосистемах.
У календарі знялися 13 вогнеборців, серед них — брати-близнюки, яким присвятили окремий місяць.
Зараз, під час війни, рятувальники продовжують робити неможливе можливим — часто ціною власного життя. Недарма довіра суспільства до них входить у топ рейтингу разом зі Збройними Силами України, медиками та волонтерами.
Як підтримати проєкт
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