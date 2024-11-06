«Попросили надіслати кілька фото для кастингу… з голим торсом», — рятувальник з Горішніх Плавнів, який знявся для «гарячого» календаря

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 608

«Прикрий перших!» — із таким промовистим гаслом рятувальники Полтавщини взяли участь у незвичайній фотосесії задля підтримки важливого збору. За півтора місяця вже зібрано пів мільйона. Кошти спрямують на два автомобілі Toyota Hilux для мобільності та комплекс «Буковель-ПП» для блокування російських дронів

Від австралійського досвіду до української реальності

Ідея календаря натхненна досвідом австралійських вогнеборців. Але для українських рятувальників це більше, ніж просто збір коштів. Це — відповідь на трагічні події 3 вересня в Полтаві, коли після російського удару по навчальному закладу надзвичайники працювали без упину день і ніч, витягуючи людей з-під завалів.

У вогні та на висоті, поруч із пожежною машиною та в робочій амуніції, але з особливим «шармом» — саме так 13 рятувальників з Полтавщини долучилися до проєкту після звернення волонтерів із ГО «Містохаб».

Начальник караулу ДПРЧ № 17 Іван Перепадченко поділився своїми враженнями від участі в проєкті з «Кременчуцьким Телеграфом».

На запитання, як він погодився на зйомку, вогнеборець відповів, що це не перший благодійний проєкт. У 2020 році рятувальники вже брали участь у фотозйомках задля підтримки хворих дітей, але в більш традиційному форматі. Цього разу все було інакше.



«Спочатку зателефонували й пояснили концепцію , — розповідає Іван про початок проєкту. — Його задумали за зразком австралійського календаря пожежників. А потім попросили надіслати кілька фото для кастингу… з голим торсом».

Фотографи обирали образи для кожного місяця. Зйомки тривали два дні.



«У кадрі все справжнє. Вогонь палав реальний, автівки, піна, весь інструментарій — це те, що ми використовуємо в роботі щодня», — згадує капітан.

Створення кожного фото вимагало злагодженої роботи цілої команди.



«Година часу на фотосесію одного рятувальника, четверо фотографів. Вони створювали настрій, допомагали передати потрібні емоції. Інколи доводилося сміятися на камеру — і тут дуже допомагали колеги», — додає з усмішкою рятувальник.

Іван зазначив, що загалом зйомки не стали для нього складним завданням, навпаки, вони були веселими. Зміна обстановки, яка, хоч і нагадувала робочу, все ж мала інший, невимушений характер. Спілкування з людьми інших професій та колегами й, звісно, можливість спробувати себе в новому амплуа додали проєкту особливого колориту.

Надзвичайник з усмішкою розповів, що дружина спочатку сприйняла ідею зйомки з оголеним торсом без особливого ентузіазму, проте, побачивши результат, була приємно здивована. Серед колег хейту теж не було, хоча проєкт викликав чимало уваги.

«Головне — це мета. Для нас це не просто техніка — це наш захист. Дрони часто повертаються на місце своїх злочинів, коли ми працюємо. А для нас це питання життя», — підсумовує Іван.

Професія рятувальника очима Івана Перепадченка

У службі надзвичайних ситуацій Іван Перепадченко з 2014 року, і цей шлях обрав цілком свідомо. Після школи вступив до Черкаського інституту пожежної безпеки, де вже з другого курсу студенти приєднуються до справжніх чергувань.



«Це зовсім не схоже на звичайне студентське життя, — згадує він. — Там готують не теоретиків. На базі вишу є справжня пожежно-рятувальна частина, де все по-справжньому. Навичок професії навчають з азів до найскладнішого, а потім відпрацьовують їх до автоматизму».

За словами капітана Перепадченка, робота рятувальника схожа на досконалу командну гру, де кожен рух відточений роками спільної роботи.



«Ми розуміємо один одного без слів — достатньо жесту або погляду. А з початком великої війни роботи стало значно більше. Додалися події, з якими раніше не стикалися. Хоча кожен виїзд — це новий досвід, бо не буває абсолютно ідентичних ситуацій», — ділиться рятувальник.

Від ідеї до створення

Ідея календаря у Світлани Рибалко, речниці рятувальників Полтавщини, виникла давно — хотіла показати справжнє обличчя служби та розвінчати стереотипи про пожежників, які, за упередженими уявленнями, лише сплять на чергуванні. Натхнення прийшло з-за океану — від знаменитого календаря австралійських рятувальників.



«Ми бачили, як ним захоплюються. І подумали — чому б не показати, що українські рятувальники анітрохи не гірші? Що вони сильні, красиві, в чудовій фізичній формі. Коли ГО «Містохаб» звернулося з пропозицією взяти на себе всі витрати зі створення календаря, проєкт нарешті стартував», — розповідає Світлана.

Найскладнішим виявилось організувати зйомки — рятувальники працюють у різні зміни та в різних містах, а фотосесії ще й припали на пік пожеж в екосистемах.

У календарі знялися 13 вогнеборців, серед них — брати-близнюки, яким присвятили окремий місяць.



«Усі учасники проєкту — не професійні моделі, як дехто думає, а справжні рятувальники, які постійно тримають себе у формі. Ми пишаємося тим, що Полтавщина стала першою в такому проєкті. Є плани зробити подібні календарі щорічними — можливо наступного разу для іншої соціальної мети», — резюмує речниця.

Зараз, під час війни, рятувальники продовжують робити неможливе можливим — часто ціною власного життя. Недарма довіра суспільства до них входить у топ рейтингу разом зі Збройними Силами України, медиками та волонтерами.

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