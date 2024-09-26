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У Полтаві виявили збудник коронавірусу «FLiRT». Чи є загроза для Кременчука?

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 158

 

Збудник хвороби виявили під час аналізу стічних вод на очисних спорудах

Днями у Полтаві при аналізі стічних вод на очисних спорудах виявили збудники COVID-19. Після детального аналізу стало відомо, усі визначені зразки збудника є варіантом Омікрон, зокрема нового сімейства «FLiRT». Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

У Центрі зазначають, що аналіз стічних вод проводиться з метою епідеміологічного нагляду — аби виявити, які саме збудники інфекційних хвороб є наразі поширеними. 

При подальшому дослідженні збудників, яке провели у Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», фахівці встановили, що там присутній і новий штам коронавірусу під назвою «FLiRT».

Яка ситуація у Кременчуці

Ми поцікавилися у фахівців, чи проводяться подібні дослідження у Кременчуці та чи виявляли останнім часом збудники захворювання.

Лікарка-епідеміологиня Кременчуцького відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Каріна Мороз розповідає:

— У Кременчуці від початку травня і до кінця вересня двічі на тиждень на очисних спорудах проводиться відбір стічних вод на виявлення у них збудників грипу та COVID-19.

Проби відправляють до Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, де і проводиться аналіз.

То як щодо виявлених збудників?

— За увесь цей час результати у нас були негативні, — додає лікарка.

Що відомо про штам «FLiRT»

Нещодавно в Україні зареєстрували новий штам коронавірусу — FLiRT. За словами медиків, вірус здатен швидко інфікувати людину, навіть при короткотривалих контактах. Проте нічого кардинального нового у ньому немає — це той же Омікрон, тільки трохи мутований.

Серед основних симптомів штаму «FLiRT» визначають:

  • підвищення температури (до 38° C);
  • нежить або закладення носа;
  • головний біль;
  • біль у горлі та у м’язах;
  • кашель;
  • розлади шлунку;
  • зміна або втрата нюху і смаку.

Вакцинація від коронавірусу може вберегти й від «FLiRT»: вчасно зроблене щеплення захистить від хвороби або допоможе перенести її у легшій формі.

Як зазначили у Департаменті охорони здоров’я Полтавської ОВА, від початку серпня в області від захворювання на COVID-19 померло 7 людей. Усі вони — люди похилого віку із супутніми захворюваннями. Ніхто серед них не був вакцинований.

Нагадаємо, сезонне підвищення захворюваності на ГРВІ та COVID-19 у Полтавській області очікують щонайближче з жовтня. 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: коронавірус Covid-19
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