Коли та де прийматиме громадян з особистих питань керівництво виконкому Кременчуцької міської ради у жовтні

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На прийом до посадовців міськвиконкому можна попередньо записатися, зателефонувавши в мерію

Пресслужба Кременчуцької міської ради оприлюднила графік прийому громадян з особистих питань керівництвом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради у жовтні 2024 року. Згідно з ним, посадовці міськвиконкому запланували свій прийом у наступні дні: 10 жовтня з 14.00 до 16.00 — міський голова Малецький Віталій Олексійович (у приміщенні міськвиконкому, площа Перемоги, 2);

з 14.00 до 16.00 — міський голова (у приміщенні міськвиконкому, площа Перемоги, 2); 1 жовтня з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови — директор департаменту житлово-комунального господарства Москалик Іван Володимирович (контакт-центр № 23, набережна Лейтенанта Дніпрова,76);

з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови — директор департаменту житлово-комунального господарства (контакт-центр № 23, набережна Лейтенанта Дніпрова,76); 3 жовтня з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови Кравченко Дмитро Васильович (контакт-центр № 24, вул. Республіканська,81);

з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови (контакт-центр № 24, вул. Республіканська,81); 9 жовтня з 16.00 до 17.00 — секретар Кременчуцької міської ради Гриценко Юрій Васильович (контакт-центр № 8, проспект Свободи,150);

з 16.00 до 17.00 — секретар Кременчуцької міської ради (контакт-центр № 8, проспект Свободи,150); 14 жовтня з 16.00 до 17.00 — заступниця міського голови Усанова Ольга Петрівна (контакт-центр № 2, вулиця Володимира Великого,26);

з 16.00 до 17.00 — заступниця міського голови (контакт-центр № 2, вулиця Володимира Великого,26); 15 жовтня з 16.00 до 17.00 — керуючий справами виконкому міської ради Шаповалов Руслан Васильович (контакт-центр № 22, вулиця Івана Приходька,91);

з 16.00 до 17.00 — керуючий справами виконкому міської ради (контакт-центр № 22, вулиця Івана Приходька,91); 18 жовтня з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови Проценко Руслан Олександрович (контакт-центр № 5, вул. Олексія Древаля,101);

з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови (контакт-центр № 5, вул. Олексія Древаля,101); 14 жовтня з 16.00 до 17.00 — перший заступник міського голови Пелипенко Володимир Михайлович (контакт-центр № 13, вул. Юрія Кондратюка,18). Записатися на прийом до посадовців міськвиконкому можна за телефоном 0989883133.

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