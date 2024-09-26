Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Коли та де прийматиме громадян з особистих питань керівництво виконкому Кременчуцької міської ради у жовтні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 90

 

На прийом до посадовців міськвиконкому можна попередньо записатися, зателефонувавши в мерію

Пресслужба Кременчуцької міської ради оприлюднила графік прийому громадян з особистих питань керівництвом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради у жовтні 2024 року.

Згідно з ним, посадовці міськвиконкому запланували свій прийом у наступні дні:

  • 10 жовтня з 14.00 до 16.00 — міський голова Малецький Віталій Олексійович (у приміщенні міськвиконкому, площа Перемоги, 2);
  • 1 жовтня з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови — директор департаменту житлово-комунального господарства Москалик Іван Володимирович (контакт-центр № 23, набережна Лейтенанта Дніпрова,76);
  • 3 жовтня з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови Кравченко Дмитро Васильович (контакт-центр № 24, вул. Республіканська,81);
  • 9 жовтня з 16.00 до 17.00 — секретар Кременчуцької міської ради Гриценко Юрій Васильович (контакт-центр № 8, проспект Свободи,150);
  • 14 жовтня з 16.00 до 17.00 — заступниця міського голови Усанова Ольга Петрівна (контакт-центр № 2, вулиця Володимира Великого,26);
  • 15 жовтня з 16.00 до 17.00 — керуючий справами виконкому міської ради Шаповалов Руслан Васильович (контакт-центр № 22, вулиця Івана Приходька,91);
  • 18 жовтня з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови Проценко Руслан Олександрович (контакт-центр № 5, вул. Олексія Древаля,101);
  • 14 жовтня з 16.00 до 17.00 — перший заступник міського голови Пелипенко Володимир Михайлович (контакт-центр № 13, вул. Юрія Кондратюка,18).

Записатися на прийом до посадовців міськвиконкому можна за телефоном 0989883133.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком прийом громадян графік жовтень
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх