Коли та де прийматиме громадян з особистих питань керівництво виконкому Кременчуцької міської ради у жовтні
Сьогодні, 16:03
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На прийом до посадовців міськвиконкому можна попередньо записатися, зателефонувавши в мерію
Пресслужба Кременчуцької міської ради оприлюднила графік прийому громадян з особистих питань керівництвом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради у жовтні 2024 року.
Згідно з ним, посадовці міськвиконкому запланували свій прийом у наступні дні:
- 10 жовтня з 14.00 до 16.00 — міський голова Малецький Віталій Олексійович (у приміщенні міськвиконкому, площа Перемоги, 2);
- 1 жовтня з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови — директор департаменту житлово-комунального господарства Москалик Іван Володимирович (контакт-центр № 23, набережна Лейтенанта Дніпрова,76);
- 3 жовтня з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови Кравченко Дмитро Васильович (контакт-центр № 24, вул. Республіканська,81);
- 9 жовтня з 16.00 до 17.00 — секретар Кременчуцької міської ради Гриценко Юрій Васильович (контакт-центр № 8, проспект Свободи,150);
- 14 жовтня з 16.00 до 17.00 — заступниця міського голови Усанова Ольга Петрівна (контакт-центр № 2, вулиця Володимира Великого,26);
- 15 жовтня з 16.00 до 17.00 — керуючий справами виконкому міської ради Шаповалов Руслан Васильович (контакт-центр № 22, вулиця Івана Приходька,91);
- 18 жовтня з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови Проценко Руслан Олександрович (контакт-центр № 5, вул. Олексія Древаля,101);
- 14 жовтня з 16.00 до 17.00 — перший заступник міського голови Пелипенко Володимир Михайлович (контакт-центр № 13, вул. Юрія Кондратюка,18).
Записатися на прийом до посадовців міськвиконкому можна за телефоном 0989883133.
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