Полтава отримала автомобіль для заготівлі донорської крові

Завдяки цій машині медики зможуть їздити у райони та села, аби залучити до донорства якомога більше людей
Полтавська обласна станція переливання крові отримала спеціальний автомобіль для заготівлі донорської крові. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
За словами очільника обласної станції переливання крові Володимира Рудікова, така машина дасть змогу збільшити заготівлю крові у виїзних умовах.
Машина обладнана двома донорськими кріслами, вагами-помішувачами для забору крові, холодильником та іншим необхідним для роботи обладнанням. Працюватиме на цій автівці спеціальна мобільна бригада.
Передала таку автівку Полтавщині шведська громадська організація, до якої входять медики та рятувальники. Орім автомобіля, то Полтави благодійники привезли й гуманітарну допомогу для рятувальників, а також речі та іграшки, які у Швеції вручають донорам.
Нагадаємо, Кременчуцька станція переливання крові завжди запрошує до себе донорів усіх груп крові.
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