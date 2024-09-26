Полтава отримала автомобіль для заготівлі донорської крові

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 145

Завдяки цій машині медики зможуть їздити у райони та села, аби залучити до донорства якомога більше людей

Полтавська обласна станція переливання крові отримала спеціальний автомобіль для заготівлі донорської крові. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

За словами очільника обласної станції переливання крові Володимира Рудікова, така машина дасть змогу збільшити заготівлю крові у виїзних умовах.

— На даному авто працюватиме спеціальна бригада медиків. Ми зможемо мобільно заїхати в організації, підприємства, проводити вуличні акції для залучення людей до донорства. Також медики зможуть їздити в райони та села, щоб люди змогли долучитися до здачі крові, — говорить лікар.

Машина обладнана двома донорськими кріслами, вагами-помішувачами для забору крові, холодильником та іншим необхідним для роботи обладнанням. Працюватиме на цій автівці спеціальна мобільна бригада.

Передала таку автівку Полтавщині шведська громадська організація, до якої входять медики та рятувальники. Орім автомобіля, то Полтави благодійники привезли й гуманітарну допомогу для рятувальників, а також речі та іграшки, які у Швеції вручають донорам.

Нагадаємо, Кременчуцька станція переливання крові завжди запрошує до себе донорів усіх груп крові.