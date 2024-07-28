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Співачка з Кременчука Даша Майорова закликає «пограти з демонами, що ховаються в кожному з нас»

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 307

 

Новий кліп Даші «Сюди» набирає популярність на YouTube

26 липня у кременчуцької б’юті-блогерки та співачки Даші Майорової вийшов новий кліп на пісню «Сюди». Про це стало відомо із соцмереж дівчини.

— Пані та панове, відчуйте енергію та пристрасть у моїй новій пісні. «Сюди» перенесе вас у світ палких почуттів і спокусливих ритмів. Закликаю вас пограти з демонами, що ховаються в кожному з нас. Пориньте в звуки, які розпалюють уяву та серце, — говорить сама співачка в описі до відео.

Відео доступне на офіційному YouTube-каналі MAYOROVA, де воно набрало понад 20 тисяч переглядів з моменту релізу.

Нагадаємо, що дебютувала Даша весною 2023 року з кліпом на пісню «Незамінних», а восени 2023 року випустила ще один кліп — на пісню «Знайду», яку вона виконала разом з Hopey. У 2024 році Даша вже порадувала нас кліпом на пісню «Думки».


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Даша Майорова кліп блогерка
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