У сквері Бабаєва у Кременчуці комунальники встановили «експерементальну лаву»

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28 липня фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» знайшов у сквері Бабаєва «експерементальну лаву», встановлену «Благоустроєм Кременчука».

Містян просять протестувати лавку та залишити відгук на kp03351958@ukr.net.

Судячи з усього, експеримент полягає у тому, що лавка виготовлена з пластикового профілю, замість дерева.









Фото: Артем Коваленко