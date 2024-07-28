У сквері Бабаєва у Кременчуці комунальники встановили «експерементальну лаву»

28 липня фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» знайшов у сквері Бабаєва «експерементальну лаву», встановлену «Благоустроєм Кременчука».
Містян просять протестувати лавку та залишити відгук на kp03351958@ukr.net.
Судячи з усього, експеримент полягає у тому, що лавка виготовлена з пластикового профілю, замість дерева.
Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький Телеграф» перевірив, наскільки нагріваються різні поверхні у центрі міста в спеку. З’ясувалось, що дерев’яні лавки на сонці нагріваються до 66°C, а у тіні — до 37°C.
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