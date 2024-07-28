За рік у Полтавській області відкрили понад 7000 нових ФОПів

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 267

За останні 12 місяців у Полтавській області відкрили 7010 нових фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та зареєстрували 547 юридичних осіб. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Це на 14,8% та 1,5% більше відповідно в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Полтавщина займає сьоме місце в Україні за темпами зростання кількості нових ФОПів та друга серед центральних регіонів за показниками збільшення кількості суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, що понад 8,5 мільярдів гривень податків сплатили полтавці у першому півріччі.