Де у понеділок цілий день не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 86

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 29 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 вул. А.Ізюмова

вул. Бажана

вул. Барвінкова

вул. Б.Чичибабіна

вул. Б.Урбанського

вул. Бузкова

вул. В.Симоненка

вул. В.Винниченка

вул. Газопровідна

вул. Генерала Чайки

вул. Д.Галицького

вул. Експресівська

вул. І.Нагнибіди

вул. І.Сікорського

вул. Кобзарська

вул. Козацька

вул. Кропивницького

вул. М.Вовчка

вул. М.Міхновського

вул. Мрії

вул. Новомиргородська

вул. О.Пчілки

вул. Ракетна

вул. Соні Делоне

вул. Рокитнянська

вул. С.Наливайка

вул. Сосновська

вул. Хімічна

вул. Хортицька

вул. Чайковського

пров. А.Ізюмова

пров. Полтавський

вул. Вільної України, 29-60

вул. Ірпінська, 7-14

вул. Лікаря Бончука, 15, 19, 21, 23

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Платухіна, 20-37

вул. Романа Шухевича, 10-36

вул. Сонячна, 31

туп. Юннатів. З 8.00 до 16.00 вул. Івана Багряного, 1/39

вул. Івана Дзюби, 3-36

вул. Максима Кривоноса, 26-40

вул. Паризька, 14/35

вул. Рєпіна, 1/30-20/26

вул. Щаслива, 2-40

пров. Новогеоргіївський, 10А

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

пров. Південний, 1/29-26

пров. Ударний, 1-16

пров. Фізкультурний, 1А-22

вул. Залізнична, 21-81

вул. Кагамлицька, 62/20

вул. Юрія Руфа, 108-177/1

пров. Робітничий, 3-20

пров. Сиваський, 2А

пров. Токарний, 3-18

пр. Степана Васильченка, 3-16

туп. 1-й, 2-й Бібліотечний

вул. Андріївська

вул. Арсенальна

вул. Лікаря Парнети

вул. Локомотивна

вул. Нагірна

вул. Переяславська

вул. П.Калнишевського

вул. Сержанта Мельничука

вул. Чередницька

вул. Черниша

вул. Юрія Руфа

пров. Арсенальний

пров. Василя Каразіна

пров. Веселий

пров. Д.Барковського

пров. Новогеоргіївський

пров. Переяславський

пров. У.Самчука

пров. Фруктовий

туп. Петра Григоренка

туп. М.Сціборського З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 2-46А, 49, 51, 55, 62, 95-166

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67

вул. Військова, 1/37-15

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

вул. В’ячеслава Чорновола, 29

вул. Генерала Чайки, 1, 29

вул. Гайдамацька, 11/21-32, 80-145

вул. Європейська, 44А-58/20, 58/20

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 15/29-17, 18

вул. Лікаря Бончука, 28-30

вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9

вул. Миколи Кучми, 1/4-54, 43-72

вул. Нагірна, 1/3-30А

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Оксани Петрусенко, 18А

вул. Озерна, 3-13

вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37

вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1

вул. Редутна, 27-48А, 77/2, 87/26

вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71, 93, 93А, 98-138

вул. Садківська, 15/20-30/15

вул. Сержанта Мельничука, 36

вул. Софіївська, 36А-38/19, 75

вул. Соні Делоне, 33-40

вул. Українська, 3, 5

вул. Чумацький Шлях, 45-67, 87-123

вул. Шевченка, 11, 13

вул. Шістдесятників, 4А-15

пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8

пров. Арсенальний, 3-16

пров. Дніпровський, 1-6

пров. Ємельяненко, 3

пров. Кам'яногірський, 3/1-24

пров. Олега Ольжича, 1-20

пров. Олександра Олеся, 13, 13/1

пров. Пилипа Орлика, 2/53-24

пров. Редутний, 10-29

пров. Садківський, 2-34А

пров. Сержанта Онопченка, 21-49

пров. Сковороди, 2-8

пров. Столярний, 20-39, 32-57

туп. 1-й Деповський, 3-8

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6

туп. 1-й Озерний, 4-8

туп. 1-й Парковий, 3-8

туп. 2-й Деповський, 3-7

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5

туп. Озерний, 3/7-26/13

туп. Садківський, 3/3-23

туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

пр. 2-й Кохнівський, 3-10

пр. 3-й Кохнівський, 4-18

пров. Житлобудівний, 2/34-16

пр. Житлобудівний, 3-20/11

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

просп. Полтавський, 5-44/2, 142-174, 245-275. З 8.00 до 19.00 вул. Київська, 64-121

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

с. Мала Кохнівка

с. Потоки.

Поділитись новиною



