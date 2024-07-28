Де у понеділок цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 29 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • вул. А.Ізюмова

  • вул. Бажана

  • вул. Барвінкова

  • вул. Б.Чичибабіна

  • вул. Б.Урбанського

  • вул. Бузкова

  • вул. В.Симоненка

  • вул. В.Винниченка

  • вул. Газопровідна

  • вул. Генерала Чайки

  • вул. Д.Галицького

  • вул. Експресівська

  • вул. І.Нагнибіди

  • вул. І.Сікорського

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Кропивницького

  • вул. М.Вовчка

  • вул. М.Міхновського

  • вул. Мрії

  • вул. Новомиргородська

  • вул. О.Пчілки

  • вул. Ракетна

  • вул. Соні Делоне

  • вул. Рокитнянська

  • вул. С.Наливайка

  • вул. Сосновська

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • вул. Чайковського

  • пров. А.Ізюмова

  • пров. Полтавський

  • вул. Вільної України, 29-60

  • вул. Ірпінська, 7-14

  • вул. Лікаря Бончука, 15, 19, 21, 23

  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

  • вул. Платухіна, 20-37

  • вул. Романа Шухевича, 10-36

  • вул. Сонячна, 31

  • туп. Юннатів.

З 8.00 до 16.00

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Максима Кривоноса, 26-40

  • вул. Паризька, 14/35

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26

  • вул. Щаслива, 2-40

  • пров. Новогеоргіївський, 10А

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

  • пров. Південний, 1/29-26

  • пров. Ударний, 1-16

  • пров. Фізкультурний, 1А-22

  • вул. Залізнична, 21-81

  • вул. Кагамлицька, 62/20

  • вул. Юрія Руфа, 108-177/1

  • пров. Робітничий, 3-20

  • пров. Сиваський, 2А

  • пров. Токарний, 3-18

  • пр. Степана Васильченка, 3-16

  • туп. 1-й, 2-й Бібліотечний

  • вул. Андріївська

  • вул. Арсенальна

  • вул. Лікаря Парнети

  • вул. Локомотивна

  • вул. Нагірна

  • вул. Переяславська

  • вул. П.Калнишевського

  • вул. Сержанта Мельничука

  • вул. Чередницька

  • вул. Черниша

  • вул. Юрія Руфа

  • пров. Арсенальний

  • пров. Василя Каразіна

  • пров. Веселий

  • пров. Д.Барковського

  • пров. Новогеоргіївський

  • пров. Переяславський

  • пров. У.Самчука

  • пров. Фруктовий

  • туп. Петра Григоренка

  • туп. М.Сціборського

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46А, 49, 51, 55, 62, 95-166

  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67

  • вул. Військова, 1/37-15

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29

  • вул. Генерала Чайки, 1, 29

  • вул. Гайдамацька, 11/21-32, 80-145

  • вул. Європейська, 44А-58/20, 58/20

  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16

  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 15/29-17, 18

  • вул. Лікаря Бончука, 28-30

  • вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9

  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54, 43-72

  • вул. Нагірна, 1/3-30А

  • вул. Народних Ополченців, 1-46

  • вул. Оксани Петрусенко, 18А

  • вул. Озерна, 3-13

  • вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37

  • вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1

  • вул. Редутна, 27-48А, 77/2, 87/26

  • вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71, 93, 93А, 98-138

  • вул. Садківська, 15/20-30/15

  • вул. Сержанта Мельничука, 36

  • вул. Софіївська, 36А-38/19, 75

  • вул. Соні Делоне, 33-40

  • вул. Українська, 3, 5

  • вул. Чумацький Шлях, 45-67, 87-123

  • вул. Шевченка, 11, 13

  • вул. Шістдесятників, 4А-15

  • пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8

  • пров. Арсенальний, 3-16

  • пров. Дніпровський, 1-6

  • пров. Ємельяненко, 3

  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24

  • пров. Олега Ольжича, 1-20

  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1

  • пров. Пилипа Орлика, 2/53-24

  • пров. Редутний, 10-29

  • пров. Садківський, 2-34А

  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49

  • пров. Сковороди, 2-8

  • пров. Столярний, 20-39, 32-57

  • туп. 1-й Деповський, 3-8

  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6

  • туп. 1-й Озерний, 4-8

  • туп. 1-й Парковий, 3-8

  • туп. 2-й Деповський, 3-7

  • туп. 2-й Гайдамацький, 3-5

  • туп. Озерний, 3/7-26/13

  • туп. Садківський, 3/3-23

  • туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27

  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10

  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18

  • пров. Житлобудівний, 2/34-16

  • пр. Житлобудівний, 3-20/11

  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

  • просп. Полтавський, 5-44/2, 142-174, 245-275.

З 8.00 до 19.00

  • вул. Київська, 64-121
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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