Де у понеділок цілий день не буде світла: перелік адрес

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вул. Академіка Герасимовича, 2-46А, 49, 51, 55, 62, 95-166
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вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
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вул. Бориса Чичибабіна, 48-67
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вул. Військова, 1/37-15
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вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
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вул. В’ячеслава Чорновола, 29
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вул. Генерала Чайки, 1, 29
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вул. Гайдамацька, 11/21-32, 80-145
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вул. Європейська, 44А-58/20, 58/20
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вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
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вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 15/29-17, 18
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вул. Лікаря Бончука, 28-30
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вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9
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вул. Миколи Кучми, 1/4-54, 43-72
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вул. Нагірна, 1/3-30А
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вул. Народних Ополченців, 1-46
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вул. Оксани Петрусенко, 18А
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вул. Озерна, 3-13
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вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37
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вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
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вул. Редутна, 27-48А, 77/2, 87/26
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вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71, 93, 93А, 98-138
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вул. Садківська, 15/20-30/15
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вул. Сержанта Мельничука, 36
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вул. Софіївська, 36А-38/19, 75
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вул. Соні Делоне, 33-40
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вул. Українська, 3, 5
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вул. Чумацький Шлях, 45-67, 87-123
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вул. Шевченка, 11, 13
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вул. Шістдесятників, 4А-15
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пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
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пров. Арсенальний, 3-16
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пров. Дніпровський, 1-6
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пров. Ємельяненко, 3
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пров. Кам'яногірський, 3/1-24
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пров. Олега Ольжича, 1-20
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пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
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пров. Пилипа Орлика, 2/53-24
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пров. Редутний, 10-29
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пров. Садківський, 2-34А
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пров. Сержанта Онопченка, 21-49
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пров. Сковороди, 2-8
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пров. Столярний, 20-39, 32-57
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туп. 1-й Деповський, 3-8
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туп. 1-й Гайдамацький, 3-6
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туп. 1-й Озерний, 4-8
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туп. 1-й Парковий, 3-8
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туп. 2-й Деповський, 3-7
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туп. 2-й Гайдамацький, 3-5
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туп. Озерний, 3/7-26/13
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туп. Садківський, 3/3-23
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туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27
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пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
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пр. 2-й Кохнівський, 3-10
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пр. 3-й Кохнівський, 4-18
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пров. Житлобудівний, 2/34-16
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пр. Житлобудівний, 3-20/11
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вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
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просп. Полтавський, 5-44/2, 142-174, 245-275.