ПриватБанк компенсуватиме кременчужанам половину вартості проїзду в комунальному транспорті

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 396

Акція діє не лише у Кременчуці

ПриватБанк компенсуватиме половину вартості проїзду в громадському транспорті з 24 липня до 24 жовтня 2024 року. У разі оплати карткою «Універсальна» Mastercard через QR-код кожен пасажир отримає кешбек 50%.

Участь в акції можуть взяти повнолітні клієнти з ІПН, які мають картку «Універсальна» або «Універсальна Gold» Mastercard від ПриватБанку.

Щоб взяти участь, потрібно:

Активувати пропозицію в Приват24 у розділі «Привіт». Оплатити проїзд у громадському транспорті через QR-код карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» Mastercard від ПриватБанку.

Відшкодовується 50% від вартості квитка за кожну поїздку, але не більше ніж 250 грн на місяць (або 750 грн за весь період акції).

Окрім Кременчука, акція діє у таких містах України, як Львів, Івано-Франківськ, Чернігів, Дніпро, Суми, Хмельницький, Черкаси, Олександрія, Дружківка, Вінниця, Одеса, Кам’янське, Рівне, Ужгород, Конотоп, Чернівці, Слов’янськ.

Таку акцію банк проводить не вперше. Ще у 2017 році ми детально писали, як нею скористатися.