ПриватБанк компенсуватиме кременчужанам половину вартості проїзду в комунальному транспорті

ПриватБанк компенсуватиме половину вартості проїзду в громадському транспорті з 24 липня до 24 жовтня 2024 року. У разі оплати карткою «Універсальна» Mastercard через QR-код кожен пасажир отримає кешбек 50%.
Участь в акції можуть взяти повнолітні клієнти з ІПН, які мають картку «Універсальна» або «Універсальна Gold» Mastercard від ПриватБанку.
Щоб взяти участь, потрібно:
Відшкодовується 50% від вартості квитка за кожну поїздку, але не більше ніж 250 грн на місяць (або 750 грн за весь період акції).
Окрім Кременчука, акція діє у таких містах України, як Львів, Івано-Франківськ, Чернігів, Дніпро, Суми, Хмельницький, Черкаси, Олександрія, Дружківка, Вінниця, Одеса, Кам’янське, Рівне, Ужгород, Конотоп, Чернівці, Слов’янськ.
Таку акцію банк проводить не вперше. Ще у 2017 році ми детально писали, як нею скористатися.
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