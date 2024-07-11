Кременчужани просять пустити громадський транспорт на Перший Занасип: відповідь влади

Сьогодні, 11:58 Переглядів: 0

Містяни заявляють: їм не вистачає тієї кількості транспорту, який нині курсує за потрібним для них маршрутом

Минулого місяця на сайті Кременчуцької міської ради з’явилася петиція про запуск громадського транспорту на Перший Занасип.

Як стверджує авторка петиції, раніше у цей мікрорайон їздили 2 автобуси. Тепер вони не курсують, а замість них запустили пільгове маршрутне таксі. Жінка говорить: «цього транспорту не вистачає для такого великого спального району, і до того він рухається лише в робочі дні й лише до 15:00, в вихідні дні дане маршрутне таксі не курсує, лише з оплатою». Тож мешканці просять запустити у мікрорайон тролейбус, а якщо такої змоги немає — то хоча б «автобус комунальний такий який рухається у місті за маршрутом 10А або 25, він по технічним характеристикам такий самий як і 2 раніше скасовуваних автобусів 12 метрових».

Станом на 10 липня петиція набрала необхідну кількість голосів.

Сьогодні, 11 липня, на засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький прокоментував запуск комунального транспорту на Перший Занасип.

За його словами, у міста наразі є одна проблема — це шляхопровід, який обмежує можливість проходу тролейбуса під ним. Пустити ж автобус туди наразі немає можливості.

— Зараз багато водіїв у нас мобілізовані, і кількість виходу на лінію автобусів набагато зменшилася. Ми їх заміняємо тролейбусами на Крюківському напрямку. Тому у нас поки що, на жаль, немає можливості пустити туди автобус, як пишуть кременчужани.

Малецький говорить: якщо водіями автобусів працюють чоловіки, то на тролейбусах працювало багато водіїв-жінок. І зараз водіїв-жінок за кермом тролейбусів стає усе більше.

— Проблематика Першого Занасипу є, ми її розуміємо. Є у мене моє бачення, як можна було б це зробити правильно, але є один нюанс — це висота шляхопроводу. Тому робити маршрут, який їздив би зовсім в іншому напрямку сенсу немає, — стверджує мер.

Міський голова також додав, що потрібно працювати над реконструкцією цього шляхопроводу.

Нагадаємо, у червні на засіданні виконавчого комітету Малецький уже говорив, що питання запуску тролейбусного маршруту у мікрорайон Першого Занасипу наразі не стоїть.