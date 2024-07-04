Спека продовжується: наступного тижня синоптики обіцяють підвищення температури до +41°C

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 350

На цей період синоптики прогнозують також потужні магнітні бурі

На наступному тижні температура повітря знову зросте: синоптики обіцяють місцями до +41°C. Про це пише метеоресурс Tropical Tidbits.

Пік спеки очікується 8, 10 та 12 липня.

Максимально прогріється повітря на півдні України. На сході буде до +39°C. У центрі температура повітря сягатиме +35°C. На заході ж буде найпрохолодніше — до +31°C.

Також на наступний тиждень синоптики прогнозують потужні магнітні бурі.

Нагадаємо, температура повітря в області у вівторок, 2 липня, побила температурний максимум, зафіксований у 1991 році.

Також синоптики попереджали, що в липні Україна буде однією з найспекотніших країн Європи.

Полтавські правоохоронці надали поради водіям, як безпечно та комфортно їздити в автомобілі під час високих температур повітря.