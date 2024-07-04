Спека продовжується: наступного тижня синоптики обіцяють підвищення температури до +41°C

На наступному тижні температура повітря знову зросте: синоптики обіцяють місцями до +41°C. Про це пише метеоресурс Tropical Tidbits.
Пік спеки очікується 8, 10 та 12 липня.
Максимально прогріється повітря на півдні України. На сході буде до +39°C. У центрі температура повітря сягатиме +35°C. На заході ж буде найпрохолодніше — до +31°C.
Також на наступний тиждень синоптики прогнозують потужні магнітні бурі.
Нагадаємо, температура повітря в області у вівторок, 2 липня, побила температурний максимум, зафіксований у 1991 році.
Також синоптики попереджали, що в липні Україна буде однією з найспекотніших країн Європи.
Полтавські правоохоронці надали поради водіям, як безпечно та комфортно їздити в автомобілі під час високих температур повітря.
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