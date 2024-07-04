Внаслідок атаки на Полтавщину пошкоджено газову інфраструктуру — загинув працівник «Укргазвидобування»

Учора, 3 липня, Росія вдарила по Полтавщині. Серед пошкодженої інфраструктури також і об’єкт АТ «Укргазвидобування», повідомили у пресслужбі Міненерго.
Внаслідок атаки загинув 49-річний електромонтер, троє працівників поранені. Їм надається необхідна медична допомога.
Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, що близько 15.00 на території Полтавської області зафіксували влучання у цивільний об'єкт. Внаслідок російської атаки, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані.
Також уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.
До гасіння залучалось 24 відділення Державної служби надзвичайних ситуацій.
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