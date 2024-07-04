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Внаслідок атаки на Полтавщину пошкоджено газову інфраструктуру — загинув працівник «Укргазвидобування»

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 1 282

Загинув 49-річний електромонтер, троє працівників поранені

Учора, 3 липня, Росія вдарила по Полтавщині. Серед пошкодженої інфраструктури також і об’єкт АТ «Укргазвидобування», повідомили у пресслужбі Міненерго.

Внаслідок атаки загинув 49-річний електромонтер, троє працівників поранені. Їм надається необхідна медична допомога.

Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що  близько 15.00 на території Полтавської області зафіксували влучання у цивільний об'єкт. Внаслідок російської атаки, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані.

Також уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.

До гасіння залучалось 24 відділення Державної служби надзвичайних ситуацій. 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ракетний удар смерть
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