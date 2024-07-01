На перехресті у Кременчуці сталась аварія: є травмовані

1 липня на перехресті вулиць Троїцька та Академіка Маслова сталась аварія. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Відомо, що внаслідок аварії щонайменше 4 машини отримали пошкодження. «Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем до пресслужби Кременчуцького райуправління поліції для з’ясування деталей події.
Як повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції, на місці події працює патрульна поліція. У патрульній поліції «Кременчуцькому Телеграфу» додали, що в аварії є травмовані.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці зіткнулися легковик та вантажівка — момент аварії зафіксували камери патрульних.
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