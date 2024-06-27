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У Міноборони пояснили, чому вони проти продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 770

 

Наразі існує достатньо можливостей для швидкого та зручного уточнення персональних даних

Міністерство оборони не бачить необхідності продовжувати термін уточнення даних для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів, як це пропонували деякі народні депутати. До Верховної Ради наприкінці травня навіть внесли відповідний законопроєкт № 11305.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

— Кінцевим терміном оновлення своїх даних залишається 16 липня згідно з чинним законодавством. Консультації та дискусії з цього приводу тривають, втім на даний момент ми не бачимо підстав для того, щоб цей термін продовжувати до 150 днів, — заявив він.

Дмитро Лазуткін пояснив, що наразі існує достатньо можливостей для швидкого та зручного оновлення персональних даних.

— Наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК і СП, ЦНАПах, а також у мобільному застосунку «Резерв+». Це можна зробити за лічені хвилини й цей застосунок працює. Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін, — зазначив він.

Згідно з повідомленням Міноборони, на сьогодні вже 2,4 млн українців оновили дані військово-облікові дані.

— Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб розуміти, скільки українців придатні захищати Батьківщину. Тому сенсу продовжувати термін з 60 до 150 днів для оновлення даних немає, — додав Дмитро Лазуткін.

Зазначимо, що за словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, у мобільний застосунок «Резерв+» додали інформацію про бронювання військовозобовʼязаних. Міноборони вже внесло 340 тисяч записів щодо цього у реєстр «Оберіг». Міноборони разом з Мінцифрою та Мінекономіки готується до тестового запуску послуги електронного бронювання працівників для підприємств в додатку «Дія».

Чому на вулицях Кременчука вручають повістки та кому оновлення даних у «Резерв+» не допоможе уникнути візиту до ТЦК

Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП оновлення даних оновлення військовий облік Міноборони
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