У Міноборони пояснили, чому вони проти продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних

Наразі існує достатньо можливостей для швидкого та зручного уточнення персональних даних
Міністерство оборони не бачить необхідності продовжувати термін уточнення даних для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів, як це пропонували деякі народні депутати. До Верховної Ради наприкінці травня навіть внесли відповідний законопроєкт № 11305.
Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.
Дмитро Лазуткін пояснив, що наразі існує достатньо можливостей для швидкого та зручного оновлення персональних даних.
Згідно з повідомленням Міноборони, на сьогодні вже 2,4 млн українців оновили дані військово-облікові дані.
Зазначимо, що за словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, у мобільний застосунок «Резерв+» додали інформацію про бронювання військовозобовʼязаних. Міноборони вже внесло 340 тисяч записів щодо цього у реєстр «Оберіг». Міноборони разом з Мінцифрою та Мінекономіки готується до тестового запуску послуги електронного бронювання працівників для підприємств в додатку «Дія».
Чому на вулицях Кременчука вручають повістки та кому оновлення даних у «Резерв+» не допоможе уникнути візиту до ТЦК
Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.
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