Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Кременчуцький борець Вадим Матрос — бронзовий призер чемпіонату Європи

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 128

 

Змагався Вадим серед юнаків у віковій категорії U-17  

Кременчуцький спортсмен Вадим матрос посів III місце та став бронзовим призером Чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, що відбувся у Сербії. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де Вадим навчається.

 

Змагався спортсмен серед юнаків у віковій категорії U-17 та ваговій категорії 60 кг.

 

Молодчина. Ти наша гордість. Пишаємося тобою і завжди віримо у твою перемогу! — пишуть педагоги ліцею на сторінці у фейсбуці.

Готував Вадима до змагань тренер Сергій Бузько.

Нагадаємо, окрім Вадима, Кременчук на чемпіонаті Європи представлятиме борець Ірфан Мірзоєв, випускник Кременчуцького спортивного ліцею. Він змагатиметься у віковій категорії U-20. Для Ірфана чемпіонат розпочнеться 1 липня. Спортсмен братиме участь у змаганнях у ваговій категорії до 77 кг.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей
Теги: спорт спортивний ліцей греко-римська боротьба чемпіонат Європи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх