Кременчуцький борець Вадим Матрос — бронзовий призер чемпіонату Європи

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 128

Кременчуцький спортсмен Вадим матрос посів III місце та став бронзовим призером Чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, що відбувся у Сербії. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де Вадим навчається.

Змагався спортсмен серед юнаків у віковій категорії U-17 та ваговій категорії 60 кг.

Молодчина. Ти наша гордість. Пишаємося тобою і завжди віримо у твою перемогу! — пишуть педагоги ліцею на сторінці у фейсбуці.

Готував Вадима до змагань тренер Сергій Бузько.

Нагадаємо, окрім Вадима, Кременчук на чемпіонаті Європи представлятиме борець Ірфан Мірзоєв, випускник Кременчуцького спортивного ліцею. Він змагатиметься у віковій категорії U-20. Для Ірфана чемпіонат розпочнеться 1 липня. Спортсмен братиме участь у змаганнях у ваговій категорії до 77 кг.