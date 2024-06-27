У Кременчуці стартує турнір «Kremin Cup» пам'яті Валентина Маньковського
Сьогодні, 13:32
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Змагання відбудуться на стадіоні Кремінь-Арена
У Кременчуці відбудеться турнір з футболу Kremin Cup, присвячений пам'яті Валентина Маньковського. Змагання серед гравців 2013 року народження відбудуться з 28 до 30 червня.
Участь у змаганнях беруть 8 команд, які будуть розділені на дві групи.
Група A
- МФК Кремінь (Кременчук)
- ФК Титан (Запоріжжя)
- ФК Інтер (Дніпро)
- Дніпро-80-2 (Черкаси)
Група Б
- СА Ягуар (Кременчук)
- ФК Олександрія (Олександрія)
- ДЮСШ ім.Горпинка (Полтава)
- Дніпро-80 (Черкаси)
Календар ігор
1 поле
- 28.06.МФК Кремінь – ФК Інтер А 15.30
- 28.06.ФК Олександрія – ДЮСШ ім.Горпинко Б 16.30
2 поле
- 28.06. Дніпро-80-2 – ФК Титан А 15.30
- 28.06. СА Ягуар – Дніпро-80 Б 16.30
1 поле
- 29.06. Дніпро-80 – ФК Олександрія Б 10.00
- 29.06. МФК Кремінь – Дніпро-80-2 А 11.00
- 29.06. Дніпро-80 – ДЮСШ ім.Горпинко Б 12.00
- 29.06. ФК Титан – МФК Кремінь А 13.00
2 поле
- 29.06. ДЮСШ ім.Горпинко – СК Ягуар Б 10.00
- 29.06.ФК Титан – ФК Інтер А 11.00
- 29.06.ФК Олександрія – СК Ягуар Б 12.00
- 29.06.ФК Інтер – Дніпро-80-2 А 13.00
1 поле
- 30.06. А3 – Б4 10.00
- 30.06. А1 – Б2 11.00
- 30.06. Гра за 7-8 місце 12.00
- 30.06. Гра за 3-4 місце 13.00
2 поле
- 30.06. Б3 – А4 10.00
- 30.06. Б1 – А2 11.00
- 30.06. Гра за 5-6 місце 12.00
- 30.06. Фінал 13.00
Нагородження 14-00
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