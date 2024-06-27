У Кременчуці стартує турнір «Kremin Cup» пам'яті Валентина Маньковського

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 40

У Кременчуці відбудеться турнір з футболу Kremin Cup, присвячений пам'яті Валентина Маньковського. Змагання серед гравців 2013 року народження відбудуться з 28 до 30 червня.

Участь у змаганнях беруть 8 команд, які будуть розділені на дві групи.

Група A

МФК Кремінь (Кременчук) ФК Титан (Запоріжжя) ФК Інтер (Дніпро) Дніпро-80-2 (Черкаси)

Група Б

СА Ягуар (Кременчук) ФК Олександрія (Олександрія) ДЮСШ ім.Горпинка (Полтава) Дніпро-80 (Черкаси)

Календар ігор

1 поле

28.06.МФК Кремінь – ФК Інтер А 15.30

28.06.ФК Олександрія – ДЮСШ ім.Горпинко Б 16.30

2 поле

28.06. Дніпро-80-2 – ФК Титан А 15.30

28.06. СА Ягуар – Дніпро-80 Б 16.30

1 поле

29.06. Дніпро-80 – ФК Олександрія Б 10.00

29.06. МФК Кремінь – Дніпро-80-2 А 11.00

29.06. Дніпро-80 – ДЮСШ ім.Горпинко Б 12.00

29.06. ФК Титан – МФК Кремінь А 13.00

2 поле

29.06. ДЮСШ ім.Горпинко – СК Ягуар Б 10.00

29.06.ФК Титан – ФК Інтер А 11.00

29.06.ФК Олександрія – СК Ягуар Б 12.00

29.06.ФК Інтер – Дніпро-80-2 А 13.00

1 поле

30.06. А3 – Б4 10.00

30.06. А1 – Б2 11.00

30.06. Гра за 7-8 місце 12.00

30.06. Гра за 3-4 місце 13.00

2 поле

30.06. Б3 – А4 10.00

30.06. Б1 – А2 11.00

30.06. Гра за 5-6 місце 12.00

30.06. Фінал 13.00

Нагородження 14-00