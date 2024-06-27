Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Афіша

У Кременчуці стартує турнір «Kremin Cup» пам'яті Валентина Маньковського

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 40

 

Змагання відбудуться на стадіоні Кремінь-Арена

У Кременчуці відбудеться турнір з футболу Kremin Cup, присвячений пам'яті Валентина Маньковського. Змагання серед гравців 2013 року народження відбудуться з 28 до 30 червня.

Участь у змаганнях беруть 8 команд, які будуть розділені на дві групи.

Група A

  1. МФК Кремінь (Кременчук)
  2. ФК Титан (Запоріжжя)
  3. ФК Інтер (Дніпро)
  4. Дніпро-80-2 (Черкаси)

Група Б

  1. СА Ягуар (Кременчук)
  2. ФК Олександрія (Олександрія)
  3. ДЮСШ ім.Горпинка (Полтава)
  4. Дніпро-80 (Черкаси)

Календар ігор 

1 поле

  • 28.06.МФК Кремінь – ФК Інтер А 15.30
  • 28.06.ФК Олександрія – ДЮСШ ім.Горпинко Б 16.30

2 поле

  • 28.06. Дніпро-80-2 – ФК Титан А 15.30
  • 28.06. СА Ягуар – Дніпро-80 Б 16.30

1 поле

  • 29.06. Дніпро-80 – ФК Олександрія Б 10.00
  • 29.06. МФК Кремінь – Дніпро-80-2 А 11.00
  • 29.06. Дніпро-80 – ДЮСШ ім.Горпинко Б 12.00
  • 29.06. ФК Титан – МФК Кремінь А 13.00

2 поле

  • 29.06. ДЮСШ ім.Горпинко – СК Ягуар Б 10.00
  • 29.06.ФК Титан – ФК Інтер А 11.00
  • 29.06.ФК Олександрія – СК Ягуар Б 12.00
  • 29.06.ФК Інтер – Дніпро-80-2 А 13.00

1 поле

  • 30.06. А3 – Б4 10.00
  • 30.06. А1 – Б2 11.00
  • 30.06. Гра за 7-8 місце 12.00
  • 30.06. Гра за 3-4 місце 13.00

2 поле

  • 30.06. Б3 – А4 10.00
  • 30.06. Б1 – А2 11.00
  • 30.06. Гра за 5-6 місце 12.00
  • 30.06. Фінал 13.00

Нагородження 14-00

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Маньковский
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх