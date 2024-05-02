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На Полтавщині поліція за зверненнями ТЦК розшукувала 30 тисяч військовозобов’язаних

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 1 542

 

Ця цифра обчислюється з початку проведення загальної мобілізації

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з часу введення воєнного стану та проведення загальної мобілізації зверталися до поліції щодо розшуку та доставлення 30 тисяч військовозобов’язаних.

Про це сьогодні, 2 травня, на брифінгу в медіацентрі «Полтавщина» заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Саме така кількість чоловіків за останні два роки не з’явилися до ТЦК та СП після отримання повісток — їх усіх передали в розшук.

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— Це загальна цифра за весь час воєнного стану. Така робота проводиться постійно — це робочий процес. Когось доставляють, військово-облікові дані по них уточнюють, — пояснив Роман Істомін.

Нагадаємо, в Івано-франківській області таких ухилянтів, станом на грудень 2023 року, було більше — 36 тисяч. Про це розповів заступник начальника обласного ТЦК та СП Роман Боднар.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП ТЦК поліція розшук ухилянти
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