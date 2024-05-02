На Полтавщині поліція за зверненнями ТЦК розшукувала 30 тисяч військовозобов’язаних

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з часу введення воєнного стану та проведення загальної мобілізації зверталися до поліції щодо розшуку та доставлення 30 тисяч військовозобов’язаних.
Про це сьогодні, 2 травня, на брифінгу в медіацентрі «Полтавщина» заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
Саме така кількість чоловіків за останні два роки не з’явилися до ТЦК та СП після отримання повісток — їх усіх передали в розшук.
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Нагадаємо, в Івано-франківській області таких ухилянтів, станом на грудень 2023 року, було більше — 36 тисяч. Про це розповів заступник начальника обласного ТЦК та СП Роман Боднар.
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