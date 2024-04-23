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Трьох полеглих воїнів із Горішніх Плавнів нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 95

 

Відповідний указ сьогодні підписав Президент України Володимир Зеленський

Сьогодні, 23 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження трьох загиблих військових із Горішніх Плавнів орденами «За мужність» III ступеня. Інформація про це оприлюднена на сайті Президента України.

Нагородили полеглих військових за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку

Страший сержант Олексій Халєзов

 

На початку російсько-української війни, у 2014 році, Олексій Халєзов у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади захищав територіальну цілісність Батьківщини. Став одним «кіборгів», оскільки участь у боях за Донецький аеропорт. 

З перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт. 21 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання старший сержант розвідувальної роти морської піхоти ЗСУ Олексій Халєзов загинув у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. 

Попрощалися з військовим 17 листопада 2023 року у Горішніх Плавнях.

Матрос Станіслав Коваленко

 

Прощання із загиблим військовим відбулося 2 січня 2024 року у Горішніх Плавнях. Поховали військового на Алеї Слави.

Матрос Максим Станкевич

Мобілізували чоловіка до лав Збройних сил України 2 листопада 2022 року. Загинув військовий 23 листопада 2023 року під час штурмових дій поблизу села Кринки Херсонської області. Прощання з полеглим воїном відбулося 4 грудня 2023 року у Горішніх Плавнях.

Нагадаємо, раніше орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили полеглого військовослужбовця із Горішніх Плавнів Сергія Бутенка.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: орден «За мужність» Горішні Плавні
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